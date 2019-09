Reformar presupuesto sin variar acuerdo con FMI

El enlace nacional de la Coordinadora Civil, Mario Quintana, sostuvo que sin salirse del techo establecido por el Fondo Monetario Internacional, FMI, para el Presupuesto General de la República, se pueden hacer reacomodos internos a fin de elevar los montos en los rubros sociales.



Quintana apuntó que esta propuesta de la Coordinadora Civil es muy factible, si, tomándole la palabra al presidente de la República, Daniel Ortega, se congelan los 900 millones de córdobas para el pago de la deuda interna en concepto de los Cenis, “lo único que faltaría para concretar esa propuesta, es que el mandatario mandara su reforma al presupuesto”, subrayó.



Además de concretar ese incremento a la inversión social para el aumento de salarios en el sector público --agregó--, se puede apelar y demandar la inclusión de fondos de la cooperación extranjera, que pasa por la del petróleo proveniente de Venezuela, para que toda esa plata sea incorporada y sirva como abono a la deuda que se tiene con la educación, la salud, la vivienda y la Costa Caribe.



Se puede incrementar salarios

Reiteró que no cree que exista problema alguno por parte del FMI en que se tomen esos 900 millones de córdobas destinados para la deuda interna y se orienten a sectores priorizados, “es más, en el incremento salarial de los sectores públicos como la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la educación, la salud, la vivienda, no tendría por qué haber problema alguno con el acuerdo económico financiero con el FMI”.



En ese sentido, manifestó que dichos acuerdos se basan en que el gobierno no suba el techo financiero en tanto no tenga de dónde realizar esos tipos de ajustes al presupuesto.



“Aquí estamos hablando de recursos destinados al pago de una deuda interna expuesta ante la sociedad como algo sospechoso, y de 300 millones de córdobas generados por el acuerdo hecho con Venezuela”.