Daniel Ortega admitió independencia de END

En la edición de ayer, en la página 5A, se publicó bajo el título “No Daniel, están informando”, un diálogo entre los presidentes Chávez y Ortega acerca de EL NUEVO DIARIO, donde el presidente venezolano pregunta a su homólogo nicaragüense que si este periódico es sandinista y la respuesta de Ortega.



En realidad Ortega movió la cabeza y dejó entrever un tácito no, se hundió en su silencio, mientras el auditorio sonrió y algunos decían no, lo que Chávez interpretó como un no.



Ortega sonrió forzado. Titubeó. “Entonces, Daniel, si no lo es (sandinista), no podemos decir que están inventando (noticias) para favorecer al gobierno, o por la visita mía”. Así ocurrió.



El editor