Oposición: "sandinistas aceptan no haya control previo a las leyes"

El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional aceptó que en el futuro no haya control previo a las leyes que apruebe la Asamblea Nacional, como ocurrió el año pasado, informaron hoy fuentes políticas de la oposición.



El presidente de la comisión de justicia del Parlamento nicaragüense, el liberal José Pallais, informó hoy a la prensa de que la controversia, por este problema del control previo, se solucionará con una reforma a la Ley de Amparo de este país.



La reforma establece que las leyes, decretos y resoluciones de la Asamblea Nacional no pueden ser recurridas antes de que sean publicadas en "La Gaceta", diario oficial, por ningún recurso, ni ordinario ni extraordinario.



Pallais dijo que la propuesta que contiene las reformas a la Ley de Amparo fue elaborada por el Bloque contra la Dictadura integrada por diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Movimiento Renovador Sandinista (MRS).



El bloque se constituyó el año pasado, según sus organizadores, para luchar contra las pretensiones del presidente de la república, Daniel Ortega, de no acatar las leyes, decretos y resoluciones aprobadas por el Congreso unicameral de este país.



Una de las leyes que el gobierno de Ortega no reconoció fue la que declaró ilegal la creación de los polémicos Consejos del Poder Ciudadano (CPC), calificados por la oposición como organismos partidarios coordinador por los secretarios políticos del FSLN en toda la nación.



El gobierno sandinista el año pasado, antes de que esta ley sobre los CPC se publicara en "La Gaceta", presentó un recurso de amparo y evitó que concluyera el proceso de formación de la ley.



Está previsto que este proyecto de reformas será presentado la próxima semana a la primera secretaría de la Asamblea Nacional, para que su posterior inclusión en la agenda parlamentaria y debate en el organismo legislativo.



Según la propuesta de la oposición, aceptada por el FSLN, cualquier Poder del Estado, que considere que una ley aprobada por el Parlamento lesiona sus intereses, podrá recurrir de amparo, pero no antes de que la legislación aparezca publicada en el diario oficial.



La iniciativa también considera la creación de un Tribunal Constitucional, independiente, que conozca de estos recursos y resuelva las pugnas entre los Poderes del Estado.



Una delegación de diez parlamentarios de Países Nórdicos que visita Nicaragua desde el pasado día 13, preguntaron anoche al presidente Ortega, por la crisis entre Poderes del Estado por este problema del control previo a las leyes que aprueba el Congreso.



Al responder a los representantes de Dinamarca, Islandia, Noruega y Finlandia, Ortega minimizó lo que la oposición considera como "crisis institucional".



Según Ortega, no existe tal crisis porque lo que si hay son contradicciones en el Parlamento, como resultado de que en el organismo legislativo hay distintas fuerzas políticas que no coinciden con los planteamientos del gobierno y por eso se originan frecuentes debates.



"Donde hay divisiones de Poderes hay contradicciones normales. Donde no hay división de Poderes no hay contradicciones. Ahora si en el Parlamento hay pluralidad también hay contradicciones. En este mundo nada es lineal", señaló el líder sandinista.



Afirmó que los sistemas parlamentarios europeos tienen mas crisis que el Parlamento de Nicaragua, donde las relaciones entre los diputados son mucho menos complicadas, y a veces hay crisis pero menos prolongadas que las que observa suceden con mucha frecuencia en Europa.