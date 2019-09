Quiñónez a Alemán: “¿Y cuál es el temor?”

Sin pelos en la lengua, el diputado Enrique Quiñónez respondió varias preguntas de EL NUEVO DIARIO en donde deja claro que no le teme al dedazo de Arnoldo Alemán a favor de María Haydeé Ozuna, ni a unas primarias “taco a taco”.



¿Continúan sus aspiraciones a la Alcaldía de Managua?

Así es. Es una petición de los managuas que nos hicieron en diferentes distritos que hemos visitado con Eduardo; y tanto Eduardo como yo hemos dicho que no le vamos a dar la espalda a los managuas. Yo lo que he pedido dentro de mi partido son primarias, y en vista de que el doctor Arnoldo Alemán como líder máximo del PLC dice que apoya a María Haydeé, que es la lideresa de Managua, y que hay miembros de mi partido que desconfían de mí, pues tienen todas las cartas para ganarme... pero en unas primarias, con voto secreto y a padrón abierto.



¿Hay un plan de Alemán para echar preso a Montealegre después que alcance la Alcaldía, y entonces asuma María Haydeé Ozuna?

No lo desmintió en el programa El Diez en la Nación, cuando Jaime Arellano le dijo eso, yo esperaba al doctor Alemán decir: ‘De ninguna manera, jamás vamos a prestarnos a eso, todo lo contrario, vamos a darle el apoyo a Eduardo’. Pero lo que escuché de un Arnoldo Alemán fue decir: ‘¿Y vos creés que María Haydeé no pueda ser una buena alcaldesa?’... Entonces yo creo que aquí casualmente la última palabra la tendrá el licenciado Eduardo Montealegre.



¿Él le ha expresado su apoyo?

Sí, en este último año hemos tenido muy buenas relaciones, buscando la unidad de las fuerzas democráticas, yo he impulsado su candidatura y nos han pedido ser la fórmula. Yo creo que Eduardo debe ir con alguien que le responda y sea leal.



¿Rechaza las imposiciones y dedazos?

Completamente. Hay que ir a primarias. No más dedo. La prepotencia de los dedazos le ha hecho daño a mi partido.



¿Le tiene celo el doctor Alemán?

No sé si celo, hemos tenido un distanciamiento porque dice que he criticado más al PLC, pero no es al PLC, es a algunos de sus miembros que confían más en el Frente Sandinista que en los demócratas. He visto casos como el de Alejandro Bolaños y el mismo Eduardo, situaciones de quererle quitar el partido a Eduardo. No más acuerdos con el FSLN, en eso haremos hincapié, aunque le moleste al doctor Alemán. Llegó el momento de definir quiénes están más de acuerdo con el Frente Sandinista que con la democracia.



¿Por qué prefiere Alemán a Ozuna?

Yo soy hombre de palabra, sobre todo, y yo me acuerdo que aun en la campaña, cuando el doctor Rizo me dio un voto de confianza, no lo defraudé; yo voy a honrar mi palabra y mi compromiso, y seré leal a las bases de ALN y PLC. Si ella es la lideresa de Managua, si Arnoldo Alemán es el líder máximo del Partido Liberal y se ha convertido en su jefe de campaña, y yo no tengo el respaldo de la gente de mi partido, no veo cuál es el problema de que me vayan a barrer. ¿Cuál es el temor de irnos a unas primarias y que el pueblo escoja? Vámonos todos a unas primarias y que se midan con Eduardo como precandidato a alcalde, y conmigo como precandidato a vicealcalde.