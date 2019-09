Candidato MRS será competitivo

Dora María Téllez, miembro del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, aseguró que el candidato para la Alcaldía de Managua por este partido “será muy competitivo y tendrá una buena fórmula”, y que esta alianza “no está interesada en cederle capital político a Eduardo Montealegre. El candidato será fuerte, estoy convencida que así será”.



Téllez hizo las anteriores afirmaciones luego de que Edmundo Jarquín, ex candidato presidencial, anunció que no podrá competir como candidato a la alcaldía de la capital, pues existen impedimentos legales.



Según Téllez, los miembros del MRS tienen hasta marzo para inscribirse en las elecciones internas de esta alianza. “Estamos en la etapa de las precandidaturas, y vamos a esperar a que surjan otros candidatos, porque no escogeremos de dedo”, expresó Téllez, refiriéndose a la situación del MRS luego de que el principal precandidato a la comuna capitalina declinara.



Managua tiene alta opinión favorable

“Aún es muy pronto”, insistió Téllez cuando se le consultó por el nombre del candidato del MRS en Managua, una plaza muy importante para los partidos políticos y donde, además, el MRS tiene un gran capital.



Según la última encuesta del Instituto Republicano Internacional, IRI, Edmundo Jarquín tiene un 45.6 por ciento de opinión favorable, pues, consideran los consultados que posee capacidad para gobernar.



La encuesta fue realizada a cinco mil personas en diciembre pasado y tiene un margen de error del 2.9 por ciento.



“No cederemos capital a Montealegre”



Téllez afirmó que el hecho de que Jarquín haya declinado a la candidatura no significa que el MRS esté cediendo su capital político a la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, que lleva como candidato a Eduardo Montealegre.



En las pasadas elecciones nacionales, el MRS tuvo el siete por ciento del electorado en la boleta para escoger al presidente de la República, y el ocho por ciento en la de diputados nacionales y departamentales.



“No estamos interesados en cederle capital político a Montealegre”, expresó Téllez, quien explicó que Jarquín anunció que declinaba por seguridad, para evitar que a última hora el Consejo Supremo Electoral, CSE, lo inhibiera.



Reiteró que la alianza MRS en las próximas elecciones municipales competirá en su casilla.