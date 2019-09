ALN reclamará comisiones

El diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Luis Callejas Callejas, exigió a sus colegas Eliseo Núñez Hernández y Carlos García Bonilla, que renuncien a sus cargos de presidentes de las comisiones de Infraestructura y Medioambiente, respectivamente, si piensan abandonar la bancada para adherirse a la Bancada por la Unidad.



Callejas señaló que, conforme a la proporcionalidad en el Parlamento, a ALN le correspondería presidir ambas comisiones y, en vista que Núñez y García pretenden abandonar este grupo parlamentario, no tienen ningún sentido que continúen en esos cargos.



Agregó que sería totalmente ilógico e incongruente que la “pequeña Bancada por la Unidad” tuviera tres diputados presidiendo comisiones legislativas, pues la jefa de esa bancada, Jamileth Bonilla, dirige la Comisión de Asuntos Exteriores.



Efecto de la proporcionalidad

“Cuando se negoció la presidencia de las comisiones, se hizo en base a la proporcionalidad; si ahora hay una bancada que tiene la presidencia de tres comisiones y cuatro representantes, es totalmente desproporcional y habría que respetar ese principio”, explicó.



Callejas mostró un total desinterés en retener a ambos diputados, por el contrario, señaló que si Núñez y García desean irse de la bancada, le harían un favor a la ALN de una vez por todas. Según el directivo, ALN no puede continuar con personas que alientan la división interna del partido.



Eliseo “es un vendido”



Respecto a la posibilidad de que la deserción de Núñez y García provoque un resquebrajamiento del denominado “Bloque contra la dictadura”, Callejas dijo que no le extrañaría que algunos diputados “se vendan”, y terminen apoyando iniciativas de ley que le interesan al gobierno, entre ellas, la ley de presupuesto para 2008.



Callejas señaló que algunos diputados de ALN, en referencia a Núñez y García, han dicho que cambiarán de partido político, y esto lo interpreta como un aviso de que ambos diputados abandonarán definitivamente el partido.



Desestimó las amenazas de Núñez Hernández en el sentido de crear una junta directiva de ALN paralela a la que encabeza Montealegre, lo que, a su juicio, tiene el propósito de crear inestabilidad, zozobra y división.



Según Callejas, si el Consejo Supremo Electoral, CSE, reconoce que Núñez Hernández es el representante legal de ALN, muchos de sus militantes, incluyendo a Eduardo Montealegre, si irán del partido. “Porque no nos vamos a quedar con una persona de la cual se rumora que se vende”, señaló.