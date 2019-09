Bonilla reta a Montealegre

La diputada y aún secretaria de planificación de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Jamileth Bonilla Madrigal, le disputará la nominación a la Alcaldía de Managua por este partido a Eduardo Montealegre. En declaraciones a EL NUEVO DIARIO, Bonilla no descartó la posibilidad de ser la aspirante oficial si alguien dentro de ALN se lo propone.



Pese a que Montealegre cuenta con el respaldo del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, para postular su candidatura, Bonilla dijo que ALN no ha decidido oficialmente que Montealegre sea el candidato de consenso.



El diputado y vicepresidente de ALN, Eliseo Núñez Hernández, apoya a Bonilla, sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del partido aún no toma la decisión definitiva.



Núñez considera que Montealegre “tiene demasiados problemas” con el caso de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, lo que podría dejarlo inhibido de la contienda sin siquiera comenzar.



A juicio de Núñez, en las actuales circunstancias, Montealegre no es el candidato idóneo para la Alcaldía de Managua.



Que se quede en la Asamblea

En tanto, José Venancio Berríos, representante del denominado movimiento pro cedulación, considera que a Montealegre “le falta carisma político” para ser un buen candidato.



Según Berríos, Montealegre debería quedarse en su cargo de diputado y no arriesgarse a perder la inmunidad al convertirse en alcalde y que luego le abran el juicio por el caso de los Cenis, pues eso lo llevaría a una condena segura.