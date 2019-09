ALN comprometido con presupuesto responsable

La Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, tiene el compromiso de aprobar un presupuesto 2008 responsable, y no es su interés ni boicotearlo ni que se preste a manipulaciones partidarias, afirmó a EL NUEVO DIARIO el diputado de ALN, Pedro Joaquín Chamorro Barrios.



“Mi posición sobre el presupuesto es que tiene que ser aprobado bajo varios parámetros: el primero, es que no haremos un presupuesto que nos saque de un acuerdo con el Fondo Monetario, ni mucho menos que se diga que es por culpa de nosotros; si se sale del Fondo, es porque el gobierno es incapaz, no serviremos nosotros de chivos expiatorios”, aseveró.



El presidente Daniel Ortega sostuvo a mediados de semana que se sentía “con una pistola en la sien”, porque la oposición legislativa no ha aprobado el presupuesto 2008, ya que la comunidad cooperante no desembolsará ni un centavo de 600 millones de dólares si este presupuesto no es aprobado por la Asamblea Nacional.



Cero partidas antojadizas

El segundo parámetro para un presupuesto responsable, indicó Chamorro Barrios, es que no se le puede aprobar a Ortega partidas antojadizas, por lo que vigilarán que no haya rubros que puedan ser usados con fines partidistas.



“¿Le vamos a aprobar un presupuesto para que haya una guaca para llevar doscientos buses de los CPC a ver un partido de béisbol? ¿De dónde van a salir esos fondos? Nosotros tenemos que poner llaves al presupuesto para que no puedan ser usados los fondos de manera discrecional para los CPC porque está prohibido por ley, ni que tampoco sean usados para la Secretaría del FSLN”, afirmó.



Chamorro aseveró que esa es la posición mayoritaria de la bancada de ALN.