Valle y Talavera impulsan bancada propia

Un grupo de ocho diputados planean constituirse en una nueva bancada legislativa en el Parlamento nicaragüense, lo que implicaría un serio debilitamiento del bloque de oposición, el cual pasaría de 52 a 44 diputados, sin capacidad de aprobar leyes ordinarias, para lo que requieren de 47 votos.



El legislador Mario Valle, electo en la casilla del MRS y quien ha marcado distancia de esa bancada, es el articulador de este nuevo grupo político que se colocaría en una posición ventajosa, de cara a negociaciones políticas con el Poder Ejecutivo.



Valle sostuvo ayer un encuentro en la Universidad de Managua, acompañado del diputado Salvador Talavera y de Ramón Macías, para discutir y consensuar una agenda en común.



“Hay otros que esperan en el lobby”



La posible nueva bancada podría estar constituida dentro de un mes, y hasta ahora está conformada por los miembros de la Bancada por la Unidad: Ramiro Silva, Ramón Macías, posiblemente Jamileth Bonilla, los dos diputados de ALN que se integrarán a la bancada de Bonilla, Eliseo Núñez Hernández y Carlos García, pero también se cuenta con dos diputados de la Convergencia Nacional.



Valle afirmó que el grupo parlamentario podría hacerse más grande, pues “hay varios diputados esperando en el lobby,” de los cuales prefiere no mencionar nombres, ya que pueden ser presionados para que no se pasen a la nueva bancada.



Hasta quince diputados podrán integrar este grupo parlamentario, aunque por el momento no quieren ser denominados como una bancada, pues esperan consenso total para no erosionarse en el futuro inmediato.



Ni derecha ni izquierda

Salvador Talavera, quien desertó de la ALN, aseveró que “muchas personas” se han atribuido el derecho de decir a los diputados cómo van a votar, pero señaló que “no somos párvulos”, y dijo que se suma a esta bancada para evitar a los que “piensan con el hígado, con el riñón izquierdo o con el riñón derecho”.



El gran objetivo de este grupo es --para Valle-- contribuir a solucionar la crisis institucional, que hasta el momento no hace más que perjudicar al país, por ello confirma que su grupo será racional y apoyará cualquier iniciativa lógica que venga desde cualquier fuerza.



“Cañonazos no hay”



“Cañonazos no hay”, afirmó Valle, sino una voluntad conjunta para trabajar por las necesidades de los nicaragüenses. “Yo estoy convencido de que por debajo van a querer señalarnos, pero yo no tengo necesidad de nada, porque yo tengo de qué vivir, no lo necesito”, manifestó.



Por su parte, el diputado José Pallais, del PLC, no ve en el nuevo grupo parlamentario una estrategia para debilitar el “Bloque contra la dictadura”, y cree que en realidad estos diputados legislarán por temas, pues sus miembros generalmente han sido independientes, y dejó claro que ningún miembro del PLC será parte de esta bancada que, desde ya, anuncia sorpresas.