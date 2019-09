“Ortega lleva diez años mandando”

Desde el seno de esta alianza se ha sostenido que el gobierno de Daniel Ortega incuba, con sus decisiones y acciones, una dictadura. El mismo Ortega y otros sectores dicen que ésta no existe.



¿Cuáles son los indicios que ustedes ven para que haya una dictadura?

Desde la campaña electoral, la alianza MRS señaló los riesgos del grupo danielista como grupo incubador de un modelo autoritario en el país, y que si ese autoritarismo no era frenado podría convertirse en una dictadura.



Esa no es una apreciación antojadiza; quienes venimos de las filas del FSLN vivimos esa experiencia, una constante exclusión de parte del grupo de la familia Ortega-Murillo. A toda persona que hiciera sombra la apartaban, tenemos conocimiento de cómo actúan en la lógica partidaria interna.



¿Eso se trasladó al gobierno?

Al triunfo de Ortega tenía una oportunidad de cumplir con un acuerdo nacional para buscar cómo sacar a este país adelante, sin embargo, de manera equivocada decidieron irse por la vía de imponer un modelo autoritario, con rasgos dinásticos; entonces la concentración de poder que había en el partido se traslada al gobierno y se expresa en el proyecto de los CPC.



¿De qué manera?

Si Ortega hubiera planteado que los CPC son una organización popular, militante del danielismo, tenía todo el derecho de decirlo y hacerlo, el problema es que trató de convertir lo que debió ser una organización de ciudadanos, en un mecanismo sustitutivo de las autoridades electas en las alcaldías, ministerios y en los partidos políticos. Esa es una visión autoritaria.



El otro elemento es la decisión de Ortega de que la cooperación venezolana, en lugar de usarse de manera transparente y clara, la mantiene oculta, entonces el dinero que queda producto de la venta del petróleo venezolano, Ortega se empecina en tenerlo escondido, usarlo sólo él y no compartir con nadie la información de cómo se usa. Además de incorrecto es ilegal. Él asume esa posición y en la práctica lo hace de manera atropellada. Éste es otro elemento que indica que existe una mentalidad autoritaria. Ortega debería ir al Parlamento y decir que ese monto se debe ocupar; tanto para salud, otro tanto para educación; lo otro para subsidiar la pérdida del valor del salario de los trabajadores, para subsidiar el precio del combustible, al alza de la luz. Estoy seguro que en el Parlamento tendría respaldo.



Sin embargo, no lo hace, eso quiere decir que hay una mentalidad autoritaria, primitiva, atrasada de querer manejar todo él para usarlo en aspectos que no son de beneficio para la población.



¿Cómo se puede frenar eso?

Nos hemos planteado frenar eso. Estamos a tiempo de frenar por la vía política la tendencia autoritaria que eventualmente se puede convertir en una dictadura más abierta. Por eso han surgido iniciativas como el “Bloque contra la dictadura”, el cual no es una alianza electoral, sino una coincidencia de temas políticos en defensa de la democracia, la institucionalidad y de las libertades de los ciudadanos.



Sin embargo, quienes rebaten sus argumentos dicen que en Nicaragua no existe una dictadura, incluso el mismo Ortega se defiende de ese planteamiento con mucha vehemencia

Es obvio que no hay una dictadura militar, pero sí Ortega está tratando de construir una dictadura institucional al usar las instituciones para suprimir derechos de la población, y eso se ve más claro en la concepción de los CPC, que han sido rechazados por la población.



En Nicaragua ha prevalecido una cultura política de los contrarios, la polarización política se ha acentuado en los últimos tiempos. ¿Cómo se ven ustedes, que dicen ser una alianza de izquierda, entre dos partidos de derecha, conformando un bloque para oponerse a Ortega?

En primer lugar, el tipo de relaciones que nosotros tenemos con fuerzas que no son de izquierda, no son del tipo de relaciones que tiene Daniel Ortega con el PLC de Arnoldo Alemán. Ortega lleva diez años de estar mandando en este país a la luz de un pacto con la derecha más antisandinista de este país. Esa es una forma de hacer relación con la derecha: un pacto para beneficiarse mutuamente y repartirse cargos, repartirse prebendas.



Nosotros somos una fuerza progresista comprometida con la libertad y la democracia, y con las luchas sociales de los más empobrecidos de este país. Desde esta concepción, el entendimiento con las fuerzas que son de derecha en temas de defensa de la libertad y de la democracia es correcto. Es como cuando el Frente Sandinista se unió con los sectores de la derecha y de la oligarquía conservadora para enfrentar a Somoza. Todo fenómeno dictatorial se debe enfrentar con alianzas amplias.



Por eso, nosotros nos vemos como una fuerza de izquierda siendo parte de un bloque antidictatorial, pero a la vez estamos claros de que no tenemos coincidencias con estos mismos sectores en otros temas. Por ejemplo, en temas económicos, sociales y en la amnistía tenemos diferencias.



¿De qué depende la vida de este bloque?

La vida de este bloque depende fundamentalmente de la conciencia y del sentido de dignidad que los diputados de las diferentes bancadas tengan en el Parlamento; a menos conciencia y dignidad, mayores posibilidades de que se desmorone el bloque.



A estas alturas, a pesar de que Daniel Ortega y Arnoldo Alemán hayan maniobrado a finales de año para romper el bloque mediante las resoluciones pactadas de la Corte Suprema de Justicia, para darle a Ortega el control sobre la Asamblea Nacional, sin embargo Alemán no puede ofrecer todo y por eso algunos diputados, quizá la mayoría del PLC, no están dispuestos a sacrificar a su partido por la suerte de Arnoldo Alemán.



¿Debo entender entonces que ustedes no están apostando a un número determinado de votos en el bloque?

Aquí lo políticamente clave es lograr preservar lo suficiente, los 47 votos o más, pero obviamente, si ellos llegaran a quitarle más votos al bloque, entonces se descompone la situación. Tener 47 votos o más nos permite estar en una posición ventajosa para frenar cualquier pretensión autoritaria de Ortega y para frenar los amarres y los pactos entre Ortega y Alemán, por lo menos en las leyes ordinarias, que es mucho decir.



También para presentar, ahí, proyectos de beneficio para la población. Por ejemplo, en el bloque estamos de acuerdo en proponer un aumento salarial para los maestros y trabajadores de la salud, porque mientras el gobierno propone que sea del 12 por ciento, nosotros proponemos que sea del 20 por ciento. Sostenemos que no se descarrila el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por darle el 20 por ciento a los maestros, porque cuando el gobierno negoció el 12 por ciento con el FMI, los cálculos eran que la inflación sería solamente del nueve por ciento, y ahora resulta que la inflación es del 17 por ciento, entonces, es evidente que el mismo Fondo estaría dispuesto a cambiar.



¿Cuál es la posición de ustedes en torno a que mientras no se quite el control previo a la Asamblea los diputados no aprobarán el Presupuesto?

El bloque acordó ayer rechazar cualquier forma o mecanismo que pretenda parar el proceso de creación y formación de cualquier ley. Yo creo que cuando este problema lo tengamos resuelto, ya sea porque el gobierno entienda que no tiene posibilidades de imponernos su mecanismos de creación de las leyes, entonces habrá salidas.



Nosotros sostenemos que hay que discutir ya un presupuesto que sea sensible a las necesidades de la gente, lo cual significa que debe llevar los aumentos salariales y que hay que buscar cómo el dinero del petróleo venezolano sirva para dar los aumentos de salarios, para subsidiar los demás servicios de consumo popular.



Nunca hemos planteado que no haya presupuesto, otra cosa es que apelemos a que haya un presupuesto que beneficie a los sectores populares.





“A Daniel le conviene fortalecer a Alemán”



El objetivo fundamental de Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en el último repacto fue romper el bloque e imponer el control previo, admite Víctor Hugo Tinoco. Pero no lo alcanzaron, a la luz del acuerdo de ayer. Tinoco reconoce que Alemán ha hecho su esfuerzo, pero la verdad es que hace rato que perdió el control sobre su bancada en el Parlamento, al menos de la mayoría.



Apartando el número de diputados, ¿cuál es el peso real de la alianza MRS en el bloque? ¿Cómo se mide?

Somos una fuerza que su representación parlamentaria no refleja su peso electoral en la sociedad; a nivel de los diputados sacamos casi el nueve por ciento de los votos, en la realidad deberíamos tener siete diputados, pero por circunstancias, por marrullas, trampas y una serie de cosas, somos tres.



Pero esos tres, haciendo unidad con personas de otras fuerzas políticas que tienen dignidad y sentido de país y nación. Por lo tanto, en términos cualitativos, el peso que pueda tener la alianza MRS es igual al que puedan tener otras bancadas. Trabajamos con respeto, obviamente hay diferencias, porque en muchas cosas no tenemos coincidencias, y es cuando cada quien busca sus opciones.



El bloque no es una unidad electoral, pero sí estamos de acuerdo en defender el Parlamento. Es una experiencia nueva que está permitiendo romper el pacto; durante diez años Daniel Ortega ha cogobernado con la derecha, y es el responsable de los anteriores acuerdos con el FMI... del Cafta. Ahora, la realidad es que a pesar de estar gobernando con una minoría, esa anterior relación de poder se está resquebrajando en la medida en que Arnoldo Alemán quede debilitado, por eso a Ortega le conviene fortalecerlo.



¿Comparten ese análisis en el bloque?

Hay un dicho que reza: “no hay mejor cuña que la del mismo palo”, por eso, a veces, en la práctica tiene sus matices. En el caso de la bancada del MRS y en el mismo bloque donde está la bancada de la unidad entre los liberales, contribuimos a que las cosas caminen mejor, con sentido de nación, con sentido de patria. No buscamos nada en el plano personal o de partido.



De pasar estos obstáculos, ¿cómo se vislumbra la agenda parlamentaria de 2008?

Una vez aprobado el presupuesto, que ojalá sea con los aumentos salariales, y una vez que se resuelva el tema de la independencia del Parlamento, los nicaragüenses nos tenemos que abocar a los problemas fundamentales de la economía, a ver cómo entre todos ayudamos a salir adelante a este país. Ahí es donde el gobierno debe tener un sentido de apertura, de entendimiento, y comenzar a hablar con todos los actores de la sociedad.



¿La alianza MRS ha recibido algunas señales del FSLN para coincidir en algún propósito?

En la alianza MRS hemos dicho que con el “Bloque contra la dictadura” no tenemos ningún acuerdo electoral. En las circunstancias actuales queremos desarrollar una nueva forma de hacer política con dignidad y principios, aunque a veces no hay espacio, y en esa búsqueda hemos acordado que no podemos ni siquiera pensar en algún tipo de entendimiento con la gente que ha representado la vieja forma corrupta de hacer política, precisamente los pactistas.