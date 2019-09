Liberales demandan el fin de los dedazos

“¡Vamos a primarias! ¡Vamos a primarias! ¡No queremos dedo! ¡No queremos dedo!” La presión era insoportable. Los abucheos de los militantes liberales opacaban su discurso, y por más esfuerzos que hacía por hacerse escuchar --daba la impresión de que los altoparlantes estaban desconectados--, cada palabra suya alimentaba los vítores en contra de su candidatura por imposición.



“¡Primarias! ¡Primarias! ¡Quiñónez! ¡Quiñónez!” Sin otro recurso para calmar el apasionado mitin, María Haydée Osuna, Vicepresidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), tuvo que aceptar el reto de ganarse su candidatura como vicealcalde de Managua, en elecciones primarias. Otro duro golpe al ex presidente Arnoldo Alemán.



“¡Que quede el mejor! ¡Que quede el mejor! ¡Vamos a primarias!”, exclamó Osuna confiando en la vitalidad de su nuevo discurso, el mismo que en dos segundos transformó en vivas y aplausos las burlas y abucheos de los militantes del barrio capitalino Camilo Ortega.



“Que salga el mejor”



“Aquí que salga el mejor. El objetivo de los managuas es ganar la alcaldía porque tenemos que fortalecer esta unidad, porque unidos, es increíble el triunfo arrollador que vamos a tener”, aseveró.



Las banderas del PLC y de la ALN eran sacudidas por las mismas manos alzadas, mientras Eduardo Montealegre y Enrique Quiñónez contemplaban sonrientes la efervescencia del mitin.



Minutos antes, Quiñónez había caldeado los ánimos con un discurso que llamaba a la unidad de los liberales, pero que al mismo tiempo provocaba duras críticas a Osuna. “¡En primarias vamos a recuperar la Alcaldía de Managua!”. Quiñónez advirtió que el partido Frente Sandinista será derrotado en las elecciones municipales.



Los presidentes del distrito 3 de Managua, de ambos partidos liberales, también plantearon que el principal objetivo es concentrar sus fuerzas bajo una sola casilla en las futuras elecciones municipales, “pero sin imposiciones”.



¡No más imposiciones!

Cuando le tocó el turno a Osuna, fue recibida por silbidos, hasta que de manera imprevista transmitió su nuevo discurso. Eduardo Montealegre, Presidente de ALN, la felicitó.



“Quiero felicitar de manera especial a María Haydée Osuna por haber solicitado y estar dispuesta a que hayan elecciones primarias para competir en las próximas escogencias de candidatos a vicealcalde. ¡No más imposiciones y no más dedazos!”, exclamó Montealegre.



Segundos antes de partir y ya finalizado el evento, María Haydée Osuna aseguró que no obedece ninguna orientación de Arnoldo Alemán, Presidente Honorario del PLC, y que competirá en elecciones primarias porque es el “clamor de la patria”.



Entusiasmada

“Mi propuesta es que vayamos a primarias. Por qué tener temor, si estamos organizados. Vamos barrio por barrio, comarca por comarca, y esto lo hacemos en aras de que nadie boicotee esta unidad. Estamos todos entusiasmados”, dijo Osuna.



“Creo que soy una persona aparte (de Arnoldo Alemán), soy la vicepresidenta del partido, soy candidata también. Esa es mi posición. Yo nunca he dicho ni he estado de acuerdo de que sea por consenso (la candidatura). A mí cuesta mi partido, trabajo para mi partido y no tengo la duda de que yo voy a ganar”, finalizó.