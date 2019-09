Refuerzan equipo en La Haya

Dos abogados nicaragüenses viajarán a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, para ayudar a los juristas internacionales en la actual etapa en que se encuentra el juicio entre Nicaragua y Costa Rica por la navegación en el nicaragüense río San Juan.



Una nota de prensa de la Cancillería nicaragüense informó ayer que los letrados ayudarán a preparar el documento de respuesta (dúplica) y a refutar la réplica de Costa Rica como parte del juicio que se lleva a cabo en ese tribunal internacional.



La fuente no reveló los nombres de los juristas ni precisó en qué fecha viajarán a Holanda, y reafirmó su disposición de buscar una solución bilateral a este contencioso.



Argumentos históricos asisten a Nicaragua

El embajador de Nicaragua ante La Haya, Carlos Argüello, después de acompañar a una delegación de Managua que visitó Jamaica esta semana, salió hacia la Corte a recibir el documento réplica de Costa Rica en el caso del nicaragüense río San Juan.



“Argüello salió hacia La Haya a preparar la defensa de Nicaragua, cuyo documento de respuesta (dúplica), será presentado en julio”, dijo el canciller nicaragüense, Samuel Santos López, según la fuente oficial.



Santos estimó que a finales de mayo estará listo el documento dúplica y aseguró que los argumentos históricos de Nicaragua le asisten.



“Estamos seguros que el río San Juan es nicaragüense, y la ciudadanía debe tener confianza en la solidez de los argumentos que serán expuestos ante el máximo Tribunal Internacional, y en que los mismos que serán acogidos por la CIJ”, enfatizó el alto cargo.



Diferendos innecesarios

“Nosotros hemos ofrecido a Costa Rica --el mismo presidente Ortega lo ha dicho en diferentes ocasiones-- que no es necesario estos diferendos, por eso mantenemos abierta la posibilidad de resolverlo entre nosotros, y más bien deberíamos impulsar en la (comisión) binacional la búsqueda de mejores condiciones de desarrollo en la zona”, agregó Santos.



Costa Rica presentó el pasado día 15 ante la CIJ la réplica correspondiente a la demanda por supuestos derechos de navegación en el río San Juan que en 2005 interpuso contra Nicaragua.



Costa Rica interpuso la demanda contra Nicaragua ante la CIJ, en 2005, después que las autoridades de Managua prohibieron en 1998 a los policías costarricenses navegar armados por el río, que es de soberanía nicaragüense, y luego de agotar tres años de conversaciones iniciadas en 2002.



Caso viejo

La Memoria del caso fue presentada por Costa Rica a la Corte el 29 de agosto de 2006, mientras que Nicaragua presentó la suya el año pasado.



Nicaragua tiene ahora hasta el 15 de julio próximo para presentar su dúplica respondiendo a la réplica de Costa Rica.



Costa Rica y Nicaragua mantienen diferencias de interpretación sobre los tratados que definieron la soberanía nicaragüense sobre el río San Juan, pero que le otorgaron a los costarricenses el derecho de navegación con objetos de comercio, mas no así con elementos armados.