Se unen liberales en Matagalpa

MATAGALPA

Con el lema “Unidos unos con otros, Dios está con nosotros”, los partidos PLC, ALN, PC, PRN, PLI y PSC firmaron la mañana de ayer domingo la alianza con la que piensan derrotar al FSLN en las elecciones municipales.



Entre vivas a Eduardo Montealegre y a Arnoldo Alemán, los representes de los seis partidos políticos firmaron la alianza en Matagalpa, después del sermón del sacerdote Róger García, quien al iniciar su presentación dijo: “Hay un animalito que se deja comer, pero cuando está dentro comienza a hacer daño, ojalá que no haya un infiltrado entre ustedes para causar daño después”.



“Se dejaron quitar el poder”



El sacerdote hizo un fuerte reclamo a los liberales por haber perdido las elecciones, a quienes les dijo que muchas veces les manifestaron que la unidad hace la fuerza, pero que habían puesto oídos sordos, por el egoísmo, y que por eso les habían quitado el poder, “ustedes son el verdadero pueblo de Dios, ustedes son los que deberían estar en el poder, pero se lo dejaron quitar por egoísmos personales y divisiones, que eso no vuelva a suceder”, advirtió el sacerdote.



Por su parte, Joel Valdez, de la Resistencia Nicaragüense, quien dio lectura al contenido de los acuerdos firmantes, hizo alusión a doña Inés Dolmus, madre de cuatro caídos de la Resistencia Nicaragüense, quien le manifestó que la clase política no se acordaba de los caídos, a lo que él le respondió, “que estos no se acordaban de los vivos, mucho menos que se acordaran de los muertos”, pero no dijo qué hizo él por doña Inés cuando fue delegado de gobernación en el gobierno de Bolaños.



Por su parte, el ingeniero Iván Bushting, miembro del grupo que logró la Unidad de los Partidos Políticos en Matagalpa, señaló que para lograr que se estuviera firmando una alianza, tuvieron que pasar ríos, piedras y zanjas, porque muchos querían la unidad pero también que les entregaran una cuota de poder y todo el mando si era posible, lo que lograron vencer, y ahora sólo habrá una propuesta para alcaldes y concejales, lo que está dentro de los acuerdos de la alianza, la cual, afirmó al finalizar, debería ser un ejemplo para los líderes nacionales.



Valle llama a unidad

El diputado de la Alianza Liberal, Augusto Valle, señaló que ya está claro que como partido individual nunca van a derrotar al Frente Sandinista, pues ya está demostrado, por tanto, sería un error volverse a lanzar a las elecciones municipales por separado.



Al consultarle al diputado Eduardo Montealegre si cree que esta alianza sea duradera, manifestó que sin lugar a dudas el pueblo de Nicaragua lo está diciendo, para ir unidos a las elecciones municipales y trabajar unidos en la Asamblea Nacional; y al preguntarle qué hubiera pasado si se hubiese presentado el doctor Arnoldo Alemán a la firma de la Alianza en Matagalpa, dijo que no se trata de individuos, sino de la unidad de todo el pueblo que es lo más importante, finalizó.