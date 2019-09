Una alianza de cristal

René Herrera, asesor de Alemán:

“La división llegó a su fin”



Leina García

En esta alianza electoral gana más el PLC, según el magistrado liberal del Consejo Supremo Electoral, René Herrera, “no quiero que se tome como que el PLC se le encaramó a la ALN”, destacó, “pero el PLC tiene estructura, organización y un discurso político histórico”, es el argumento que da para afirmar que el PLC tiene mucho que sacar de la reciente alianza.



Más allá de suponer un desenlace para la alianza electoral entre liberales, Herrera opina que el sentido simbólico de la unidad dará frutos tanto en las elecciones municipales como en el interés del Partido Liberal para llegar de nuevo al poder.



Una de las principales espinas que el PLC debía sacarse es la de la división, que a juicio de Herrera desaparece ante el simbólico abrazo que durante la firma de alianza se dieron Eduardo Montealegre y el ex presidente Arnoldo Alemán.



Aunque algunos analistas no creen en la fortaleza de esta unidad electoral entre la coalición liberal, para el magistrado Herrera los hechos que confirman un mejor futuro en el poder para el PLC se consumaron el día en que se firmó el acuerdo.



“Sí, la unidad mató a la división y todo fue en un acto”, afirma el liberal, y aparta de la balanza cualquiera de los conflictos internos dentro de su partido y aún más en la ALN.



“La división llegó a su fin”, exclama el magistrado, para luego destacar el valor de un símbolo tan simple como un abrazo y tan parecido a la famosa foto del pacto: “Lo que nadie esperaba que ocurriera ocurrió, que si fue fríamente calculado...no es para mí lo importante...ya de aquí en adelante los liberales que van a votar, ya están definidos”, dijo Herrera.



ALN sin hegemonía

El magistrado René Herrera ha dicho que aunque haya inconformidades, la ALN y el PLC están mutuamente obligados a mantener la unidad, a pesar de que ALN parece la niña pobre de esta historia, pues los partidos mejor cohesionados (como el FSLN y el PLC) logran tener claras ventajas en las alianzas.



“El poder unifica las alianzas electorales y las convierte en alianzas políticas, y éstas duran cuanto dura el poder, y pueden durar en casos excepcionales después del poder”, destaca René Herrera, y por si quedan dudas da un ejemplo: “La alianza de Eduardo ya no tiene discurso único, aparecen los conservadores diciendo una cosa, por allá otros conservadores; su base política, el movimiento Vamos con Eduardo se diluyó, las organizaciones pequeñas siguen su propio camino oyendo lenguajes diferenciados, oigo a la Jamileth por un lado, a Eliseo por otro”, apuntó el liberal.



En cambio, y a pesar de las recientes crisis por la candidatura a la Vicealcaldía dentro del PLC y el debilitamiento político de Arnoldo Alemán, Herrera encuentra a su partido fuerte y bien parado para las elecciones, por ello se siente seguro de que la unidad vista por aquellos sectores de liberales decepcionados, es la catapulta para el fortalecimiento de la derecha.





Eliseo Núñez Hernández sobre unidad liberal:

“Existen demasiadas asperezas que limar”



Ary Pantoja

Para el vicepresidente de la ALN, Eliseo Núñez Hernández, existen “demasiadas asperezas que limar” entre ambos partidos liberales, y de ello depende la continuidad y la fortaleza de la coalición.



“Si no se liman esas asperezas que aún persisten y se termina la desconfianza que hay entre Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán, la alianza no va a sostenerse por mucho tiempo”, expresó Núñez Hernández.



Pero no sólo se trata de discrepancias, también está de por medio la capacidad política de los líderes de cada partido. Núñez considera que si Montealegre no ha sido capaz de solucionar las divisiones internas que enfrenta en ALN, mucho menos que pueda sostener una alianza electoral con el PLC.



Núñez apoya las aspiraciones de Jamileth Bonilla porque está convencido de que Montealegre será inhibido antes de iniciar la campaña electoral por el juicio que le podrían abrir en cualquier momento en el caso de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis.



¿A la bancada de Unidad?

Como si fuera poco, extraoficialmente se conoce que Núñez Hernández y Carlos García, secretario general de ALN, podrían abandonar en esta semana la bancada de ALN para integrarse a la Bancada por la Unidad.



A lo anterior se suma una resolución del Consejo Supremo Electoral, CSE, que podría reconocer a Núñez Hernández como único representante legal de ALN, dejando a Montealegre sin partido y obligándolo a buscar otra casilla que no sea la número nueve.



Montealegre tiene varias opciones de casilla, entre ellas la diez del Apre y la del PLI.



Con el control de ALN, Núñez Hernández podría “quedarse con el mandado” y adherirse definitivamente al PLC, aliado directamente con Alemán, algo que ha denunciado en reiteradas ocasiones su propio hijo, Eliseo Núñez Morales.





Oscar René Vargas no le ve futuro a alianza ALN-PLC

“La alianza es la vitrina de Alemán”



Leina García

El abrazo liberal que significó para muchos la unidad es, según el analista político, Oscar René Vargas, una relación ficticia que se desarrolla con liderazgos débiles, corruptos y prebendarios, razones que hacen de la alianza electoral de los liberales, un intento fallido, según su criterio.



Vargas considera que la alianza estratégica electoral posiblemente pierda en las elecciones municipales, porque los desacuerdos actuales desvanecen la credibilidad de quienes no los ven como una oposición cohesionada, mientras que el FSLN, aunque no arrollante, podrá defenderse en los comicios con el respaldo del voto duro de sus militantes.



“La fragmentación en ALN y PLC es la razón por la cual la derecha no soluciona su crisis”, señala el analista, y deduce que los liberales vivirán el costo político de la división e igual que el FSLN en la derrota electoral de los años 90, “pasarán la travesía por el desierto” para lograr llegar de nuevo al poder.



A su juicio, “todas las facciones liberales negocian de forma individual, entonces todas dudan entre sí, todas creen que el otro lo está puñaleando, no hay confianza entre ellas mismas”. Según Vargas, los deficientes liderazgos de Montealegre y Alemán contribuyen a la crisis de la derecha.



“Listos y servidos”



“El líder es el pasado, sea Montealegre el candidato derrotado o Alemán el líder acusado…cada cual quiere impulsar liderazgos diferentes”, señala Oscar René Vargas.



Pero a pesar de la frágil alianza, los liberales, de acuerdo con el analista, se juegan el todo o nada en estos comicios municipales, “si los derrotan en las elecciones de 2008 están listos y servidos para las elecciones de 2011”.



De ahí que el futuro de los liberales pueda parecerse mucho al del FSLN, que vivió un éxodo para volver al poder, y para mayor coincidencia, Vargas destaca que los objetivos de Arnoldo Alemán se centran en un regreso a la presidencia, donde “la alianza es la vitrina de Alemán” y al igual que Ortega, el ex presidente trata de crear el contexto para una reelección.



“Alemán, el menos peor”



La lógica que tal vez puede unir a los líderes de la alianza es la expectativa de que el primero resbale, es lo que expone Oscar René Vargas: “Para Montealegre meterse a las elecciones municipales es una tentación, creyendo que esa puede ser la catapulta para llegar a la Presidencia”.



“La lógica de Alemán es que Montealegre, siendo el candidato de Managua, deja el escenario nacional, y él (Alemán) lo puede cubrir. Porque también Alemán está jugando a la carta de ser el candidato de la derecha del 2011, como el mal menor, o sea, antes de que el Frente gane, que la derecha tenga que apoyarlo a él”.



Lo cierto para el analista es que un liderazgo está más cercano de apagarse, el de Eduardo Montealegre, y aunque éste gane o pierda en la Alcaldía de Managua, no hay manera de que logre aspirar de nuevo a la Presidencia, por su debilidad y falta de estrategia.



A los ojos de Oscar René Vargas, la división ha sido la puerta grande para el FSLN, y por ello, las fuerzas liberales deberán decidir entre “unificarse para sobrevivir y tener aliento para las elecciones del 2011, o edificar a través de la fragmentación, la derrota”.