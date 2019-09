Aumenta consenso sobre primarias liberales

Eduardo Montealegre, presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), no tiene problemas en someter su candidatura a unas primarias, fue la afirmación que hizo luego de que Jamileth Bonilla, presidenta de la bancada por la unidad, diera a conocer sus aspiraciones de ser la candidata a la Alcaldía de Managua por parte de los liberales.



Aunque Eduardo Montealegre ha sido elegido por consenso en la alianza ALN-PLC, Bonilla afirma que así como el puesto de vicealcalde será sometido a primarias, de la misma manera se debe hacer con la candidatura a la Alcaldía.



Pero Montealegre dice no inmutarse por las pretensiones de Jamileth Bonilla, pues según él, en su recorrido por los distritos de Managua ha tenido el respaldo total de los capitalinos liberales, por ello dice que esperará visitar a los convencionales del Distrito Cinco de Managua y luego hará un anuncio sorpresa, que se espera sea la oficialización de su candidatura.



“Cuentos y celos”



Eduardo Montealegre acudió el día de ayer a una firma de acuerdo de unidad entre ALN y PLC en el Distrito Cuatro de Managua, actividad a la que también se hizo presente el precandidato a la fórmula por la alcaldía, Enrique Quiñónez, quien en su discurso llamó a que los miembros de la unidad no se presten a “los cuentos y celos que otros quieren provocar para debilitarlos”.



Mientras Quiñónez formulaba su discurso, desde su silla José Rizo Castellón lo aplaudía, el ex vicepresidente de la República dejó claro su apoyo a la fórmula Montealegre-Quiñónez y dijo que aplaude la voluntad María Haydee Osuna de someterse a las primarias.



“Quiñónez ha trabajado más en el partido, y yo dejo sentada mi posición de que es mi candidato predilecto”, destacó el presidente honorario del PLC, José Rizo Castellón.



Alemán ahora llama a primarias

Mientras tanto, Arnoldo Alemán, presidente honorario del PLC, ha negado el famoso dedazo a favor de María Haydée Osuna e insiste en que es el principal impulsor de las primarias.



“En ningún momento he dicho no a las primarias abiertas en Managua o en cualquier otro municipio del país”, destacó Alemán en un comunicado que hizo llegar el PLC, donde el presidente honorario del Partido Liberal aclara que lo único que ha hecho es manifestar su preferencia por María Haydée Osuna para ser fórmula de Eduardo Montealegre a la Alcaldía de Managua.



Osuna aseveró que está dispuesta a competir en primarias dentro de su partido, pues está segura que ganará, luego de que coincidiera con el también aspirante a la fórmula liberal Enrique Quiñónez en una firma de acuerdo entre ALN y PLC en un distrito de la capital.



Ambos precandidatos pidieron primarias, un grito más desesperado por parte de Quiñónez que de Osuna, pero aún está por verse si será posible, pues el PLC a pesar de negar el dedazo para la candidata predilecta de Alemán, reivindica su derecho a elegir por “consenso”, así como lo han hecho con el candidato liberal para la alcaldía, Eduardo Montealegre.



“Yo no he dicho suspéndanse las primarias y es María Haydée”, aseveró Alemán, y argumentó que se ha ganado críticas “de gratis”, pues es el mayor promotor de las elecciones primarias a lo largo del país.



Aún así, el ex presidente no deja de manifestar su preferencia por María Haydée Osuna, y no por Enrique Quiñónez, pues su inspiración es una candidata femenina, y afirmó: “Cuando se educa a un hombre se educa a un ciudadano, cuando se educa a una mujer se educa a una nación”.