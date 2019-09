Gobierno aplazado en transparencia

El gobierno del presidente Daniel Ortega no salió bien parado de un estudio que sobre institucionalidad, transparencia y situación económica hizo Ética y Transparencia en su primer año de gestión, cuyos resultados fueron presentados ayer.



El director ejecutivo de este organismo, Roberto Courtney, señaló justo reconocer la priorización que el gobierno hizo en el presupuesto para favorecer a los sectores más pobres y marginados del país, así como el retorno de la educación y servicios de salud gratuitos, y su empeño en el mejoramiento de la seguridad alimentaria de los sectores poblacionales más necesitados.



No obstante, apuntó que el sometimiento e instrumentalización de los poderes de Estado a la voluntad política de partidos y dirigentes continúa siendo la característica más prevaleciente de la debilidad institucional en el país. Contrario a las promesas electorales, los partidos políticos y gobierno continúan promoviendo este inaceptable estancamiento en el desarrollo democrático de Nicaragua.





Intolerancia a los medios independientes

Otro señalamiento hecho fue la baja tolerancia a la libertad de prensa y el uso de un lenguaje confrontativo y polarizante que no tiene ninguna justificación y no abona al progreso ni al desarrollo del país, por el contrario, son males innecesarios que deben corregirse.



En las regiones autónomas del Caribe señaló que la institucionalidad exige el fortalecimiento de las instancias de poder autonómico, es decir, consejos y gobiernos regionales autónomos, gobiernos territoriales y comunales, además de la organización tradicional conforme a la Ley de Autonomía.



“Tan pronto terminen las elecciones municipales de 2008 se debe reformar el sistema electoral, para fomentar mayor independencia, eficiencia y transparencia en la administración de los procesos electorales, y a fin de reducir el alto costo del aparato electoral. También urge fortalecer el vínculo de representatividad entre electores y elegidos. Toda reforma institucional debe estar sujeta a ratificación por la vía del referéndum”, subrayó Courtney.





No volver al pasado

Ética y Transparencia invitó al gobierno a evitar involucrarse en conflictos internacionales de dudosa utilidad para el país, a descontinuar el despido politizado de trabajadores del Estado, así como a no reeditar viejos vicios como la confusión Estado-Partido y el nepotismo.



En cuanto al tema de la transparencia, expresó que diversos acontecimientos y políticas de gobierno no permitieron a Nicaragua mejorar su posición entre los países con mayores índices de corrupción a nivel mundial.



Otra acotación fueron los proyectos de amnistía e impunidad para crímenes ordinarios cometidos por actores políticos, los que son una ofensa injustificable a la decencia, más allá de la cada vez más evidente instrumentalización del sistema judicial para fines políticos.





Crecimiento insuficiente

Sobre la situación económica, Courtney dijo que el país cerró el año 2007 con un crecimiento económico insuficiente para satisfacer la demanda de nuevos empleos, un alza en la tasa de inflación, sobre todo en el rubro alimentos, lo que atenta contra el valor real de los estancados e insuficientes ingresos de la mayoría de la población; las medidas paliativas en materia energética no fueron suficientes, todo esto sumado a la retórica gubernamental amenazante, causó un deterioro en el clima de negocios.



“La disponibilidad de mayores recursos para la inversión pública y garantizar el crecimiento y desarrollo sostenido del país, dependerá de la ponderación y madurez del Ejecutivo en materia de relaciones internacionales, así como para la creación de un mejor clima de cooperación e inversión y la construcción de consensos necesarios para una efectiva y justa reforma fiscal”, destacó.