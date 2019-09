“Váyanse antes de que los maten”

Un funcionario y un diputado del Parlamento Centroamericano, con sede en Guatemala, huyeron después que recibieron amenazas de muerte y de que la Policía Nacional Civil les recomendó salir de ese país mientras realizan las investigaciones.



Ellos son el nicaragüense Werner Vargas, Secretario General del Parlamento Centroamericano (Parlacén), y el diputado dominicano Manuel Pichardo, Vicepresidente de ese organismo regional. Tales amenazas de muerte se las realizaron vía telefónica.





Muerte en Las Chinamas

“Según me comentaba el diputado Pichardo, fueron cuatro las llamadas telefónicas, y algo curioso es que una de las llamadas sale de la misma sede del Parlacén, en donde le comunican que un grupo de hombres en Las Chinamas (puesto

fronterizo entre Guatemala y El Salvador) se estaba preparando para llegar a matarlo este lunes”, indicó Vargas.



Agregó que cuando las autoridades de la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio de Gobernación de Guatemala iniciaron las investigaciones, un agente de seguridad del Parlacén dijo que, efectivamente, recibió una llamada telefónica anónima el domingo en la noche, pero precisó que la amenaza de muerte era para Werner Vargas, quien sería asesinado el lunes.



“El agente también informó que quien hizo la llamada le dijo que me avisara para que supiera que el lunes sería asesinado”, dijo Vargas.



Por su parte, el diputado dominicano Manuel Pichardo Arias confirmó que el domingo en la noche y en horas de la madrugada del lunes, recibió varias llamadas que le decían que lo iban a matar.



“Fueron varias llamadas amenazando de muerte, incluso me dijeron que ya conocían mi dirección en el hotel y por dónde circulaba, que no me iba a escapar”, dijo Pichardo, a quien le extrañó que una de las llamadas tenía el prefijo 503, correspondiente a la salida internacional de El Salvador, y las otras eran con numeración restringida.





Policía: “Váyanse”



Dijo que en horas de la madrugada, antes de apagar definitivamente su

celular, recibió otra llamada de la planta telefónica del edificio, ubicada en la Zona 5 de Ciudad Guatemala, y alguien preguntó por el diputado nicaragüense, para luego colgar.



Sorprendido, asegura Pichardo que se comunicó inmediatamente con la embajada de su país en Guatemala, y que tras hablar con los investigadores policiales, recibió la recomendación de salir del país.



“Mi embajadora me ordenó salir luego que la Policía me recomendara lo mismo, por razones de seguridad”, dijo Pichardo, quien no se explica qué motivaciones puede haber para intentar asesinarlo a él o al nicaragüense Vargas.



En febrero de 2007 fueron asesinados y luego incinerados, en Guatemala, los diputados salvadoreños ante el Parlacén Eduardo D´Aubuisson, William Pi-chinte y José Ramón González, un policía y el chofer Gerardo Ramírez.





No creen en Policía chapina

“¿Cómo es posible que a casi un año del asesinato de tres diputados

salvadoreños, un crimen que aún no se esclarece, esta situación de zozobra siga desarrollándose y continúen las denuncias en ese sentido?”, se preguntó Vargas.



“Hoy (ayer) voy a poner la denuncia de estos hechos a la Cancillería y a la Policía Nacional, a quien guardo respeto por su profesionalismo y le tengo confianza, no creo en la Policía de Guatemala”, subrayó Vargas.