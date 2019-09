Reforma a Ley de Amparo a consulta

La Asamblea Nacional conformó ayer una comisión especial integrada por cuatro diputados para que realicen la respectiva consulta sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo. Por tratarse de una ley de rango constitucional y a fin de evitar un posible recurso por inconstitucionalidad, los diputados decidieron hacer la consulta con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.



El tercer secretario del Parlamento, Javier Vallejo, explicó que la decisión es para evitar que “algún malintencionado quiera recurrir de inconstitucionalidad una vez que sea aprobada la reforma, argumentando que se violó el procedimiento para reformar una ley de rango constitucional”.



No obstante, se mantiene la decisión de los diputados de aprobar la iniciativa mañana jueves, pues, según Vallejo, la consulta con los magistrados de la CSJ “es un mero trámite para cumplir con el procedimiento que requiere una ley de rango constitucional”.





La comisión

La comisión especial dictaminadora quedó integrada por los dos negociadores de la propuesta, el jefe de bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro Rivera, y el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais; también la integran los diputados Enrique Sáenz, jefe de la bancada del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y Adolfo Martínez Cole, de la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, ALN-PC.



El primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, considera que la consulta no representará ningún obstáculo o retraso en la discusión y aprobación de la reforma, sin embargo, respaldó la decisión del plenario de consultar la iniciativa con la Corte Suprema, pese a que la misma fue consensuada previamente con los magistrados del Poder Judicial.





Argüello propone reforma profunda

Por su parte, la diputada de la Convergencia Nacional y aliada del Frente Sandinista, Miriam Argüello, propuso a los diputados realizar una futura reforma a la Ley de Amparo, a fin de evitar que los funcionarios y ex funcionarios abusen del recurso de amparo cuando la Contraloría General de la República, CGR, realiza investigaciones en torno a sus gestiones.



Argüello dijo que existen más de un mil recursos de amparo de ex funcionarios de gobiernos anteriores contra resoluciones de la Contraloría en las que el ente fiscalizador establece responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales a ex funcionarios de gobiernos anteriores.



Según Argüello, el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, ha ordenado la suspensión de los efectos de esas resoluciones, “lo que ha dejado en la impunidad” a los recurrentes.



La legisladora considera que una futura reforma a la Ley de Amparo debería establecer una clara disposición que impida abusar de esta figura legal y así evitar que los funcionarios investigados por la CGR queden impunes.