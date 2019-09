Ciudadanos demandan reformas profundas

La mayoría de ciudadanos nicaragüenses entrevistados en un sondeo de opinión realizado por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) dice que apoyaría unir las elecciones nacionales, municipales y regionales, que además de un presidente exista un primer ministro, reducir el número de diputados, establecer que para ganar las elecciones presidenciales se necesite tener el 50.1 por ciento de los votos y que el 50 por ciento de cargos electos para participar en los comicios sean ocupados por mujeres.



La ciudadanía no está dispuesta a apoyar el cambio de régimen presidencial a parlamentario, permitir reelección presidencial, la diputación vitalicia para presidentes y vicepresidentes, ampliar el período de gobierno de cuatro a seis años, que la autoridades en diferentes poderes del Estado ocupen los mismos cargos de por vida y que los magistrados del Consejo Supremo Electoral sean electos de forma vitalicia.





Población debe ser consultada

Uno de los principales resultados de este sondeo, sobre propuestas de Reformas a la Constitución, fue que el 97.3 por ciento demandó que la población sea consultada para la aplicación o no de las mismas. De ese porcentaje, un 83.3 por ciento indica que votará en el caso de una consulta ciudadana, mientras un 12.6 por ciento respondió negativamente.



El directo ejecutivo del Ipade, Mauricio Zúñiga, expresó que este sondeo se realizó a nivel nacional (rural y urbana), con una muestra de un mil 200 personas a nivel nacional, lo que obviamente incluye las Regiones Autónomas del Caribe, y tiene un nivel de confianza del 95 por ciento y margen de error estimado en 2.8.



Zúñiga indicó que otro dato importante del estudio es que la mitad de los entrevistados (50.1 por ciento) opina que es necesario cambiar la Constitución, lo que refleja que posiblemente los ciudadanos consultados mantienen esperanzas de mejoría con reformas en las leyes y la política nacional. Por otro lado, 34.8 por ciento dice que no es necesario que se modifique.



El informe también señala que un 45.1 por ciento asegura que votaría a favor de la propuesta de reformas, el 21.3 por ciento afirma que votaría en contra, un 22.8 por ciento dice tener precauciones a la hora de decidir votar a favor o en contra, y el 10.9 por ciento se abstendrá de votar.





Aplazan a Parlamento

Al referirse a las reformas relacionadas con el Poder Legislativo, Zúñiga manifestó que los entrevistados opinaron en un 44 por ciento que su desempeño ha sido regular, 37.2 por ciento lo califica de deficiente (malo y pésimo) y un 13 por ciento sostiene que han realizado un buen trabajo.



Sobre el desempeño del Presidente de la República, un 43.8 por ciento de los entrevistados califica negativamente su gestión; un 35 por ciento opina que ha sido regular y un 17.8 por ciento está satisfecho. Abordados en relación con los problemas más importantes del país, un 65.1 por ciento se inclina por que haya más empleos, un 21.8 por ciento porque se disminuya la pobreza, un 6.3 por ciento por rehabilitar a los damnificados del huracán Félix y un 5 por ciento valora importante reformar el régimen presidencial.