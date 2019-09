Aprueban balance de poderes

Los diputados ante la Asamblea Nacional ratificaron la facultad de la Corte Plena para dirimir los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado nicaragüense. Además, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, queda con potestad para ordenar la suspensión de una ley, decreto, resolución o disposición aprobada y que sea motivo del conflicto de competencia.



Los seis artículos de las reformas fueron votados por 80 diputados, en lo general, y en lo particular hubo votaciones mayores a los ochenta.



Lo anterior es parte de la reforma a la Ley de Amparo que en tiempo récord realizaron los legisladores, la cual incluye que ningún ciudadano podrá recurrir de Amparo contra el proceso de formación de la ley; es decir, el tiempo que transcurre desde la presentación de una iniciativa, hasta la publicación de la legislación.



Según la enmienda, cuando exista un conflicto de competencia en una ley en proceso de formación, antes de acudir a la Sala Constitucional, el titular o titulares del poder del Estado que considere lesionadas sus facultades constitucionales, deberá expresarlo por escrito ante el poder que emite la ley, decreto, resolución o disposición en cuestión.





No pueden ser juez y parte

Si persiste el conflicto, una vez publicada la ley, decreto o resolución, el titular o titulares del poder que se considere afectado en sus facultades podrá recurrir ante la Corte Suprema.



No obstante, “cuando la Corte Suprema de Justicia sea parte del conflicto de competencia, estarán inhibidos de conocer y resolver todos los magistrados que la integran y deberá incorporarse a los conjueces para que éstos conozcan y resuelvan”, señala la reforma.



La Corte Plena tendrá 30 días perentorios para resolver el conflicto constitucional, de no hacerlo en ese término, cada día que pase será descontado del salario de los magistrados de la Corte Suprema.



Si pasados 60 días no hay una resolución del recurso de competencia, la ley, decreto, resolución o disposición en cuestión entrará automáticamente en vigencia y quedará sin efecto la orden de suspensión dictada por la Sala Constitucional, sin perjuicio de la posterior sentencia que emita el Poder Judicial, sea a favor o en contra del recurso.



La reforma legislativa fue de seis artículos, uno de los cuales consistió en un nuevo título que incluyó cinco nuevos artículos.





Algunos aspectos sustantivos

Arto. 79. El titular del Poder Ejecutivo, los representantes de los poderes del Estado o en su defecto cualquier otro directivo o miembro del Órgano Superior del Poder de que se trate, dirigirá al titular del otro un escrito exponiendo circunstanciadamente las razones constitucionales por las que considera que existe el conflicto en cuestión, pidiéndole se pronuncie al respecto.



En el proceso de formación de la ley, cualquiera de los otros poderes del Estado que se considere eventualmente afectado, tiene el derecho de concurrir a la Asamblea Nacional, para exponer sus consideraciones. La Asamblea Nacional en el proceso de consulta, tiene la obligación de oír las razones del o los representantes del poder presuntamente afectado y analizar el posible roce de competencias.



En los otros casos de eventuales conflictos, el Poder requerido contestará al requirente en un plazo de diez días, aceptando sus razones o insistiendo en su propia competencia, y en los subsiguientes cinco días el requirente contestará al requerido desistiendo de la cuestión de competencia propuesta o insistiendo en ella.



Arto 80. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia podrá ordenar la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto del conflicto, salvo que con ello se acarree perjuicio grave al interés general, o que la cuestión de competencia promovida sea notoriamente improcedente.



Cuando el objeto del conflicto de competencia o constitucionalidad versare sobre la ley, decretos legislativos, resoluciones, declaraciones legislativas y acuerdos legislativos, una vez publicados, la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia iniciará el trámite y ordenará la suspensión del acto por ministerio de ley, elevando las diligencias a la Corte Plena.