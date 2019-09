Oposición insiste en aumento salarial

En un cambio drástico de opinión, los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, desistieron de la idea de redistribuir los 295 millones de córdobas del programa “Hambre Cero” entre las 153 alcaldías del país, y ahora proponen que ese presupuesto lo maneje el Banco de Fomento a la Producción.



El jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez, considera que las alcaldías no tienen la capacidad administrativa ni técnica para hacerse cargo del programa, sin embargo, señala que el Banco de Fomento podrá administrar los recursos y establecer los requisitos necesarios para que los pequeños campesinos tengan acceso igualitario al “bono alimentario” que incluye el programa “Hambre Cero”.



Rodríguez insiste en que en el año 2007 el gobierno manipuló de forma partidaria la entrega del bono y benefició única y exclusivamente a los simpatizantes del Frente Sandinista.





Sandinistas rechazan propuesta

El diputado sandinista y vicepresidente de la Comisión Económica del Parlamento, Wálmaro Gutiérrez, rechazó la propuesta recordando a Rodríguez que el Banco de Fomento es una entidad para suministrar préstamos a los pequeños y medianos productores, y el programa “Hambre Cero” no es parte de ese paquete.



“Le suplicaría a los colegas liberales que lean las leyes que ellos mismos aprueban. El Banco de Fomento es una unidad de crédito y el bono productivo alimentario de Hambre Cero no es una unidad de crédito”, señaló Gutiérrez.



Por otra parte, la oposición insiste en la propuesta de incrementar en un 20 por ciento el salario de los maestros y trabajadores de la salud, señalando que existen algunos rubros en la Ley de Presupuesto 2008 de los que se pueden tomar recursos financieros y destinarlos al aumento.



Los jefes de las bancadas opositoras pretenden respaldar el porcentaje de aumento salarial considerando que la inflación de 2007 cerró en 17 por ciento y el crecimiento económico que se esperaba fuera del 4.5 por ciento, apenas pasó el tres por ciento. Todo esto, según Maximino Rodríguez, redujo drásticamente el poder adquisitivo de los trabajadores.





Gobierno debe renegociar con el FMI

A la luz de esas cifras, Rodríguez, junto a la jefa de bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, ALN-PC, María Eugenia Sequeira, y al jefe de bancada del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Enrique Sáenz, considera que el gobierno debería renegociar el acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional, FMI.