Alemán sin amigotes

Con la presencia de menos amigos de los que parece tener Arnoldo Alemán en el mundo de la política, el ex presidente de la república celebró su cumpleaños con decenas de convencionales que llegaron desde zonas rurales del país para conmemorar, de acuerdo con Alemán, sus “26 años de juventud y 62 de experiencia”.



Rodeado de precandidatos para puestos en las alcaldías municipales, las adulaciones y constantes abrazos caían como lluvia para el líder, que dijo tener la expectativa de que en el presente año el partido liberal logre obtener unas 120 alcaldías.



“Arnoldo puede ser abatido, pero nunca vencido ¡Viva Arnoldo jodido!” Fue la nueva versión de “Viva León jodido”, que en coro entonaron para Arnoldo Alemán, mientras él con su discurso pomposo decía sentirse feliz por compartir con el pueblo de Nicaragua su cumpleaños.





Sin incondicionales

Las rancheras siguieron sonando, “A mi manera” emocionó al líder, pero al parecer las cosas ya no son tan “a su manera”, pues fue notoria la ausencia de amistades políticas que tiempos atrás eran incodicionales al ex presidente.



Sin embargo, no faltaron los leales, entre ellos fueron desfilando Francisco Aguirre Sacasa, fiel amigo de Alemán y último vínculo con el gobierno de Daniel Ortega, “con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero”, coreaba desde sus mesas el público.



Luego el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, que a diferencia de las mayorías tomaba tan sólo agua, recto y formal observaba los agitados movimientos de un buen grupo de convencionales que se dejaba llevar por las enérgicas tonadas de la cumbia, entre ellos el vocero del PLC, Leonel Teller.



Al final de la tarde, de los reconocidos políticos que se esperaban, la única novedad era el diputado José Pallais, quien con un abrazo discreto saludó a su máximo líder que no perdió la oportunidad de cantar en su cumpleaños: “pero sigo siendo el reeey”.