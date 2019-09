Talavera oxigena bancada de Bonilla

El diputado Salvador Talavera Alaniz “prestó” su nombre para mantener con vida a la Bancada por la Unidad, luego que el legislador del partido Alianza por la República, APRE, Eduardo Gómez, decidió abandonar oficialmente ese grupo parlamentario y regresar al redil de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, ALN-PC.



Talavera confirmó que oficialmente no se ha pasado a la bancada que lidera la disidente de ALN, Jamileth Bonilla Madrigal, pero que ante la renuncia de Gómez, decidió “prestar” su firma ante la primera Secretaría del Parlamento para que la Bancada por la Unidad continúe vigente legalmente.



Talavera reconoció que está en negociaciones con Bonilla para integrar un nuevo grupo parlamentario que podría mantener el nombre de Bancada por la Unidad, pero que de momento han decidido mantenerse independientes en tanto definan algunos detalles sobre el nombre y la persona que liderará la nueva bancada.



En iguales circunstancias está el diputado y tercer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Ramón Jiménez, quien se ha declarado independiente, pero mantiene “prestado” su nombre al Movimiento Renovador Sandinista, MRS, para que no desaparezca como bancada. Conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se requiere de un mínimo de cuatro diputados para conformar una bancada y acceder a todos los beneficios como tal.





Conservadores bajo presión

Por otra parte, diputados de ALN-PC estarían recibiendo presiones del Frente Sandinista para que abandonen esa bancada y se adhieran al nuevo grupo que impulsa Bonilla junto a los otros disidentes, Ramiro Silva y Ramón Macías.



Tal como sucedió al ex diputado Alejandro Bolaños Davis, el instrumento de presión, según una fuente legislativa, sería la nacionalidad extranjera que algunos diputados de ALN ostentan, como el caso del conservador por el departamento de Rivas, Alejandro Ruiz, quien supuestamente es canadiense.



Sin embargo, Ruiz no sólo negó tener una nacionalidad distinta de la nicaragüense, sino que rechazó las supuestas presiones.



En los últimos dos días en el plenario se vio muy activo al jefe de la bancada sandinista Edwin Castro, primero conversando con Jamileth Bonilla, luego con el mismo Ruiz, y más tarde con el diputado de Camino Cristiano, Guillermo Osorno Molina, aliado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Este último estaría indeciso en torno a integrarse a la Bancada por la Unidad, aunque aún no lo descarta.