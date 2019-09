Cruce subliminal de espadas

La inauguración de la nueva embajada de Estados Unidos en Managua fue como una obra de teatro del poder que, con toda la fineza diplomática, denotó la tirante relación entre ambos gobiernos. Acto primero: el vicepresidente Jaime Morales Carazo habla, antes explica que va en nombre del Presidente. Todo el público atiende, el embajador de los Estados Unidos, Paul Trivelli, está en el primer asiento. Morales Carazo lo enrostra: “Usted fue un actor protagónico de primera línea en las elecciones... Sobrevivió incólume, parco, sabiendo reconocer sin objeciones el triunfo electoral de quienes obviamente no éramos sus favoritos. Los tiempos ahora han cambiado...”.



Acto segundo: habla Trivelli. Recuerda el gigantesco rótulo rosado que está frente a las nuevas instalaciones de la embajada que ahora inauguran. Es el rótulo donde sale el presidente Daniel Ortega: “Un rótulo rosado que le da risa”. Cuenta Trivelli que los padres fundadores de su patria “inventaron ese concepto de poder ciudadano que está en práctica desde hace más de dos siglos”.



No está parco el embajador, tiene una sonrisa burlesca y hace una breve reseña histórica de lo que tanto pregona el primer ciudadano de Nicaragua: El poder ciudadano. Tres palabras que están escritas en el rótulo rosado del que habla el embajador del imperio, pero --corrige Trivelli-- “del imperio de la paz”, como decía Thomas Jefferson.





¿Indirecta al Presidente?

“Abraham Lincoln fue un político intensamente partidario que había acumulado un poder personal sin precedentes. Pero Lincoln fue presidente de todos los norteamericanos: De republicanos y demócratas, del norte y del sur, de negros y blancos, de esclavos y libres. No mencionó a ningún partido político, no habló de poder político, no dividió a su público en clases distintas, no habló de sí mismo ni de su presidencia, simplemente usó la palabra pueblo”, expresó Trivelli en clara alusión al presidente Ortega.



¿Rifirrafe? “Entre amigos no hay”



Minutos antes, Jaime Morales Carazo le había dado lo que bien se podría tomar como una respuesta a la crítica subliminal que Trivelli hizo al gobierno sandinista: “Los tiempos han cambiado y el embajador ha sabido ajustar las velas de su barco acorde a los nuevos vientos para continuar navegando en otras aguas sin que se alteren puntos medulares”.



A pesar de las críticas, en las intervenciones también hubo lugar para intercambiar buenas impresiones. El vicepresidente expresó que la edificación donde ahora está la embajada del país del norte “es la de mayor magnitud realizada en Nicaragua”, y confió en que contribuirá a conservar un ambiente ecológico y el entorno urbanístico del cerro junto al que está construida.



Trivelli, por su parte, aseguró que mientras existan nicaragüenses “que amen la democracia y la libertad, que entiendan el poder de la iniciativa privada, las inversiones, el libre mercado y que sueñen con una vida más sana y feliz”, su gobierno nos extenderá la mano.



Morales Carazo fue consultado por la prensa sobre el mensaje escondido de su discurso, pero aseguró que “los rifirrafes quedaron en el pasado” y que no quiso denotar ninguna injerencia.



“No, la injerencia quedó sepultada en el pasado. Destaqué su papel protagónico y no de ‘palco alto’”, expresó.





Besos y abrazos

Acto tres: develización de la placa del nuevo edificio. Trivelli y Morales Carazo aplauden alegres. El primero está escoltado por el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes y por el canciller Samuel Santos; y el segundo por el director ejecutivo de la Corporación Reto del Milenio, John Danilovich.



El vicepresidente aprovecha la oportunidad para despedirse de Trivelli, quien se irá en junio. Identifica dos grandes logros de su gestión, “dos goles espectacula-

res: El cambio de un gobierno a otro, de naturaleza, tendencias y matices diferentes”, y la construcción de la nueva embajada, valorada en más de 81 millones de dólares.



Trivelli tiene una influencia política de gran peso, y este año cumplirá tres de estar en el país. Sucedió a la diplomática Bárbara Moore, a quien le fue imposible unificar a los partidos políticos antisandinistas. El próximo representante de los Estados Unidos es Robert J. Callahan, quien en 2005 fue vocero en la embajada de este país en Irak.





Oye: es sólo retórica

Uno de los grandes avances entre el gobierno de los Estados Unidos y el nicaragüense, según el vicepresidente, es que “ambas partes han venido aprendiendo a diferenciar la retórica de los hechos”.



Así se explica por qué el presidente Ortega critica duramente al gobierno de Bush, pero se entiende con sus delegados. “Han venido aprendiendo a escucharse, pese a los estruendosos ruidos que se originan, a veces tanto en las tropicales orillas del Lago Xolotlán como en las frías riberas del río Potómac”.



Acto final: “Espero que se concluyan las necesarias facilidades complementarias para atender a su ‘clien-

tela’ en el Consulado. Problemática de la que está muy consciente el señor embajador”.



En pocas palabras: no dejen asoleándose a la gente que paga 143 dólares por la visa estadounidense.