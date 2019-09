Millonario subsidio a arcas de Fenosa

Los diputados ante la Asamblea Nacional aprobaron ayer un subsidio de 10.8 millones de dólares para la distribuidora de energía Unión Fenosa, con lo cual se evitará un incremento en la tarifa del servicio a aquellos usuarios que consumen 150 kilovatios hora al mes o menos, calculados en unos 504 mil clientes.



No obstante, el subsidio no impedirá la autorización del pliego tarifario que, según el vicepresidente de la Comisión Económica del Parlamento, Wálmaro Gutiérrez, incluye un aumento a quienes consumen más de 150 kilovatios hora al mes.



Gutiérrez dijo que no se trata de un subsidio a Unión Fenosa, sino a los “menos favorecidos”. Según el diputado sandinista, la idea es que “quienes tienen más y consumen más, subsidien a quienes tienen menos y consumen menos energía”.





Diputado emplaza a Fenosa

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura del Legislativo, Eliseo Núñez Hernández, no cuestionó el subsidio, pero emplazó a las autoridades de la distribuidora española a probar con documentos que han cumplido con el contrato, en particular en lo referente a la rehabilitación del sistema y a la inversión en la infraestructura que a estas alturas, según Núñez, “brillan por su ausencia”.



Núñez recordó que el año pasado Fenosa recibió un subsidio de más de cinco millones de dólares y que el aprobado ayer es el más alto, sin que hasta el momento esta empresa haya cumplido con lo acordado durante el proceso de privatización. Cuestionó que mientras el gobierno continúa subsidiando al sector, Unión Fenosa mantiene un incumplimiento de contrato.





Ley antifraude energético

Mientras tanto, la próxima semana los diputados comenzarán las consultas de la iniciativa de ley contra el fraude energético denominada “Ley especial para el uso responsable del servicio público básico de energía”, la cual incluye sanciones para los clientes que “roben” energía.



La iniciativa fue enviada por el presidente de la República, Daniel Ortega, en noviembre de 2007, pero la crisis institucional impidió la realización de las consultas en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional.



El diputado Wálmaro Gutiérrez justificó la iniciativa, argumentando que la ley no es para perseguir a los usuarios, sino más bien para regular el uso del servicio. Señaló que contrario a lo que se piensa, en los sectores menos favorecidos es donde menos se dan casos de “robo de energía”.