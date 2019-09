No basta con administrar la justicia

El organismo Hagamos Democracia está impulsando el proyecto “Fortalecimiento de Capacidades de la Sociedad Civil en la Administración de Justicia en Nicaragua”, que tiene como finalidad promover los valores éticos, morales y de relaciones humanas de los jueces del sistema judicial desde el punto de vista de los usuarios.



José Antonio Moreno, coordinador del proyecto y del área de justicia de ese organismo, explicó a EL NUEVO DIARIO que el Poder Judicial establece los parámetros técnicos, jurídicos y profesionales a sus funcionarios, pero en la actualidad los usuarios del sistema se quejan porque descuidan los aspectos relacionados con la ética, la moral y las relaciones humanas.



“Dentro de la normativa, la Ley de Carrera Judicial establece a los jueces, por ejemplo, ser nicaragüenses, abogados, haber pasado curso por la Escuela Judicial, pero no hay una promoción de forma constante de cómo actuar éticamente dentro del sistema, no instruye tampoco, a como existe en el derecho comparado, cómo se desarrollará en su judicatura”, indicó.





Consultas con la ciudadanía

Precisamente, señaló Moreno, el proyecto ha realizado consultas en grupo de personas, usuarios del sistema, y les han preguntado qué es lo que piden ellos de un juez, ya no lo establecido en la Ley, sino qué requieren de ese funcionario, “eso es lo importante, saber qué quiere esa persona que a diario interactúa con todo ese aparato judicial”.



Agregó que aparte del juez, los usuarios se encuentran con los secretarios, amanuenses, alguaciles, pero reiteró que lo importante es saber el concepto de la ciudadanía para con esa autoridad, cuál es la percepción de su figura, si es alguien ético o no, si se presenta con igualdad a quienes lo visitan, si es un funcionario que representa al usuario o simplemente cumple con su trabajo desde la perspectiva del Poder Judicial y no da la solidaridad que busca la población.



Código de Ética corre la misma suerte

Sobre la imagen que tiene la ciudadanía de estos funcionarios, apuntó que no se puede obviar que el Poder Judicial no tiene una buena imagen; la gente reclama principalmente un trato igualitario y que haya independencia jurídico-partidaria, ya que es clara la percepción de que las judicaturas están convertidas en especies de feudos, que el judicial responde de acuerdo a la bandera o partido con el que se le identifica.



Al referirse al Código de Ética elaborado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que efectivamente se hicieron consultas, pero el problema es que no se ha echado a andar, al igual que la Normativa de Carrera Judicial, porque impide entrar por oposición, ya no se puede nombrar de “dedo” a las autoridades que despacharán en cada tribunal.