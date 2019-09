Aplaza a gobierno de Ortega

ESTELí



El obispo de la Diócesis de Estelí, ex secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y actual encargado de los Movimientos Eclesiales y la Familia y Vida, monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, aplazó al gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, al otorgarle sólo cinco puntos en una escala de calificación del uno al diez.



Un tanto sonriente, el obispo dijo: “...Creo que la virtud está en medio”, al hacer la valoración del actual gobierno en una escala comprendida del uno al diez.



“Le doy un cinco porque no podemos decir que esta administración ha sido totalmente negativa”, dijo.





Le falta mucho

Detalló que a este gobierno le falta mucho para promoverse todavía, y soltó una fuerte carcajada.



Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, defensor oficioso del ex presidente Alemán, condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero, fraude, peculado y malversación de fondos del Estado, brindó estas declaraciones luego que los obispos de Nicaragua concluyeron una sesión de trabajo, la primera del año 2008, en la que evaluaron el trabajo desarrollado durante los primeros días de enero, y se plantearon nuevas metas para los próximos meses.