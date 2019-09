Apología del nepotismo

“El presidente Daniel Ortega pretende instaurar una monarquía criolla, con rey, reina, príncipes, princesas y sus respectivos consortes incluidos”, expresó Dora María Téllez, luego de que la primera dama, Rosario Murillo, justificó la presencia de sus hijos e hijas en las giras presidenciales aduciendo que laboran en “comunicación y en trabajos ejecutivos y operativos de la Presidencia”.



“Eso (emplear a los hijos del mandatario) es bien lesivo a la institucionalidad, y la explicación de la esposa (Rosario Murillo) deja peor la cosa”, expresó Téllez, antigua guerrillera y miembro del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).



Según Murillo, también secretaria ejecutiva del Consejo de Planificación Económica y Social (Conpes), todos sus hijos, ocho en total, cumplen una función específica en el gobierno. Tan importante es la función de cada uno de ellos, que forman parte de las giras, “porque tienen una misión que cumplir y, más bien, son un aporte”.



“Ellos (sus hijos) no son carga para nadie, y muchos menos para las familias nicaragüenses”, aseguró Murillo en declaraciones a los medios de comunicación oficiales antes de subir al avión de la Fuerza Aérea venezolana que llevó al mandatario y a su comitiva a la VI Cumbre del ALBA.



Murillo no precisó, sin embargo, el trabajo de sus hijos ni el que realizan los cónyuges o parejas de algunos de ellos, quienes también han formado parte del séquito que ha acompañado a Ortega a Senegal, Argelia, Irán y Libia, entre otros países.





“Es una corte”



A juicio de Téllez, Murillo aceptó “sin el menor rubor el nepotismo en el gobierno, propiciado por el mandatario”, debido a que “se consideran dueños de todo y están alejados de la realidad, no sólo para gobernar”.



“Ellos son una corte (real) y tienen una visión de familia elegida por Dios para gobernar”, expresó Téllez, quien considera que Murillo “habla con tal desparpajo” porque “se cree consagrada para el poder, familiarmente hablando”.



Para Murillo, las críticas que los medios de comunicación han hecho porque Ortega se acompaña de toda la familia --incluidas las nietas-- en las giras oficiales, “es una campaña con mucha saña de los medios de la derecha”.





¿Nepotismo? “Depende”



El ex contralor y diputado aliado del FSLN ante la Asamblea Nacional, Agustín Jarquín, aseguró que el nepotismo -–emplear a parientes en cargos públicos-- “depende de los cargos”. Para Jarquín Anaya, este tema no es el más importante, “pues hay temas más de fondo”.



“Esperemos las explicaciones formales del presidente (Daniel Ortega)”, dijo Jarquín cuando fue consultado vía telefónica e insistió en la necesidad de “resistir la tentación de meternos al ‘dime que te diré’”.



Como Somoza

“Es que yo no sé, la familia presidencial se parece muchísimo a la familia Somoza”, comentó Dora María Téllez. Y es que durante el gobierno de Anastasio Somoza García, su hijo Luis Somoza Debayle fue senador, mientras el otro hijo, Anastasio, era jefe del Estado Mayor, y su yerno, Guillermo Sevilla Sacasa, fue embajador en Washington hasta el día cuando los sandinistas, en 1979, llegaron a sacarlo. Igual costumbre siguieron Luis y Anastasio cuando asumieron la Presidencia.



Otro yerno con puesto de relevancia fue Antonio Lacayo, quien en el gobierno de Violeta Barrios, 1990-1996, ostentó gran poder como ministro de la Presidencia. El ex presidente Arnoldo Alemán tampoco se quedó atrás. Empleó a dos de sus hermanos como asesores, y viajó a lugares recónditos como Egipto con un séquito de más de 50 personas, incluida su esposa, quien en Europa compró en abundancia con dinero del erario.



Enrique Bolaños no fue menos nepotista, pues se acompañó siempre de su nieta, Lila Bolaños, entre otros familiares.





Ley de Probidad

El diputado liberal Wilfredo Navarro sacó la Ley de Probidad para criticar a la pareja presidencial.



“La Ley de Probidad dice que son inhábiles para el ejercicio de la función pública el cónyuge, el acompañante en unión de hecho estable, los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, es decir, que no pueden ser contratados por el presidente de la República ni su esposa, ni sus hijos ni sus nietos ni sus yernos”, explicó Navarro, quien también fue ministro del Trabajo en tiempos de Arnoldo Alemán.



Según Navarro, Ortega infringe el artículo ocho de la misma ley, que establece que “se prohíbe a los servidores públicos involucrar a personas ajenas a la función pública en el ejercicio de su función. Así que los hijos, hijas y yernos son personas ajenas a la función del Presidente Daniel Ortega”.





Con la colaboración de Ary Neil Pantoja.