Sandinismo disidente fijará su identidad

Plantear una expresión política independiente es el objetivo que lleva al Movimiento por el Rescate del Sandinismo a relanzar su estructura mañana domingo, aunque reafirmará su alianza y mutuo acuerdo con el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) .



Mónica Baltodano, directiva de este movimiento, dijo que la organización pretende influenciar en los temas políticos nacionales desde sus bases, y aunque desean fortalecerse como movimiento, aclaró que esto no va en detrimento del MRS.



A pesar de coincidir en varios puntos dentro de la alianza con el Movimiento Renovador Sandinista, Baltodano aclaró que no son la misma cosa, y que por ello tienen también opiniones diferentes, donde principalmente les interesa dejar sentada su posición como una organización de izquierda.



“Expresamos una posición sobre el modelo capitalista muchísimo más definida, nos oponemos al fundamentalismo del mercado con mayor radicalidad”. Es la manera en que la diputada intenta separar la identidad de movimiento al que pertenece del MRS.





No hay competencia

“Ellos como partido tienen una serie de definiciones... tenemos mayor radicalidad y queremos definirnos como una organización claramente de izquierda, si ambigüedades”, señaló también Baltodano.



El relanzamiento del Movimiento por el Rescate del Sandinismo será mañana domingo, donde ofrecerán una proclama que abordará las opiniones de su estructura respecto de los temas políticos y económicos más importantes en el país.



Mónica Baltodano apunta a este evento como el inicio del fortalecimiento del movimiento al que pertenece, a pesar de que el mismo no cuenta con personería jurídica.