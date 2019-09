“Programas y crecimiento cero”

El dirigente del Movimiento Social Nicaragüense, William Rodríguez, manifestó que en su primer año de gobierno, el presidente de la República, Daniel Ortega, cumplió con su “Programa Cero”, al evaluar que hasta este momento no se observan los avances sociales prometidos durante su campaña electoral, y por lo tanto, su administración en 2007 obtuvo un cero en cumplimiento.



Rodríguez sostuvo que la reflexión a la que llegó ese movimiento es que 2007 fue un año cero, puesto que no hubo crecimiento económico, no hubo inversión en el sistema educativo, tampoco en salud, y la generación de empleo fue de cero, la misma puntuación obtuvo la estabilidad económica, “por eso creemos que la evaluación del Ejecutivo el año pasado fue cero”.



Al respecto, apuntó que la sociedad nicaragüense aún no siente un desarrollo en el país de políticas públicas que hagan surgir indicadores que muestren la posibilidad de una mejoría en el nivel de vida.





Los fondos del ALBA

“Por supuesto, esto tiene sus causas, una de ellas es que existe un fuerte circulante en el país concentrado en un sector de la población que no está siendo regulado por el Banco Central de Nicaragua ni por el presupuesto, como producto de la cooperación del ALBA o Petrocaribe, eso implica que ese grupo de nicaragüenses incide en que haya una mayor demanda a nivel nacional”, explicó.



Al haber mayor demanda a nivel nacional –-prosiguió-- la escasez de productos no se hace esperar, los comerciantes y los mismos ciudadanos comienzan a acaparar, como lógica consecuencia, los precios de la canasta básica sufren cada vez más alzas, al igual que los servicios públicos, “por eso es que Nicaragua cierra el año con una especulación feroz y una inflación mayor al 17 por ciento, lo que significa más que un estancamiento a nivel económico”.





Inversión social cero

Subrayó que para el Movimiento Social Nicaragüense es alarmante que en este 2007 no se haya notado una clara intención de inversión pública, de reparaciones, al menos de colegios y hospitales, tampoco hubo interés en generación de más y mejores fuentes de empleos, lo que provoca que los nicaragüenses busquen mejorar su calidad de vida fuera del país, lo que es lamentable, ya que no se está brindando oportunidades para la juventud.



Según Rodríguez, el movimiento es del criterio que para 2008 una serie de cambios a nivel internacional significará el retiro de cooperantes, siguiéndole el paso a otros que lo hicieron el año pasado, lo que puede perjudicar la transparencia de la gestión pública del gobierno.