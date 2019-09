Oposición analizará decisiones del gobierno

El Bloque contra la dictadura, conformado por 52 diputados de la oposición ante la Asamblea Nacional, se reunirá esta semana para evaluar algunas de las decisiones del presidente Daniel Ortega, entre ellas la transparencia de los gastos que, a juicio del legislador Enrique Sáenz, “es sólo el alfiler del gran marco que representa la cooperación venezolana”.



Sáenz, del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), anunció que dentro del recién formado grupo de políticos adversarios a Ortega se “hará un examen de la situación e indudablemente el tema de la transparencia será uno de los temas a tocar”.



“No sólo se trata de este tipo de donaciones, esto se enmarca en un problema más global, que es la privatización del uso de la cooperación venezolana”, expresó Sáenz refiriéndose al empecinamiento del mandatario de no explicar quién financia sus viajes al extranjero.



“El tema de los viajes es un alfiler en el marco de lo que representa la cooperación venezolana. Los gobiernos neoliberales hacían el mamotreto de pasarlo por la Asamblea Nacional, pero éste (gobierno) no hace ni eso”



El Presupuesto

El diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Javier Vallejos, adelantó que uno de los puntos que se abordará en la reunión es la pronta aprobación del Presupuesto General de la República (PGR)

“Hay que apresurar las mociones porque si no se aprueba el PGR podemos salir del programa del FMI y hay que hacer un presupuesto responsable.



Fuentes de ALN dijeron ayer que esa agrupación política prepara una propuesta de reformas a la Ley de Probidad para especificar mejor el tema de las regalías al Presidente, los viajes, la familia y otras anomalías que la actual ley no fija claramente.