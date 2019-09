No tiene pruebas, pero dijo que ese organismo practica espionaje Ortega pondrá reglas a la DEA

El presidente Daniel Ortega insistió en que reorientará la relación que Nicaragua tiene con la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) de los Estados Unidos, luego de que venga una comisión de este organismo al país.



‘’Tiene que llegar a Nicaragua una misión de alto nivel del Departamento de Estado, de la DEA, porque quiero ponerle las reglas claras... tenemos que librar esa lucha contra el narcotráfico, pero no nos van a poner ellos las reglas del juego’’, dijo Ortega durante una visita oficial a Venezuela por la VI Cumbre del Alba.



Ortega también denunció que la DEA practica el espionaje y que el extremo de la intromisión de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos fue cuando quisieron instalar un sistema de espionaje telefónico valorado en más de dos millones de dólares.





Granera y Halleslevens los pararon

Chávez, quien estaba con Ortega en la conferencia de prensa, se puso a tono con el mandatario, expresó: ‘’Aquí la DEA tenía unos bunkers, donde no podían entrar los funcionarios nuestros, hacían inteligencia, política’’.



A pesar de que Ortega dijo que no tenía pruebas de sus acusaciones, aseguró también que la DEA pretendía colocar bases militares en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), pero que la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, y el jefe del Ejército Nacional, General Omar Hallesleven, se lo impidieron, eso, aunque los funcionarios del gobierno anterior lo permitirían.



El presidente venezolano, Hugo Chávez, a mediados de 2005 ordenó paralizar la colaboración con la DEA, luego de que “miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) estaban implicados en ‘’infiltraciones de inteligencia que amenazaban la seguridad y defensa del país’’.