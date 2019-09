“Financiamos democracia y gobernabilidad”

La cooperación financiera de organismos y agencias del gobierno de Estados Unidos ha sido cuestionada y hasta satanizada por el gobierno y sectores vinculados a éste, en tanto no sean ellos los beneficiarios o receptores. El tema ha sido uno de los ejes más fuertes para descalificar a los organismos de la sociedad civil que critican al gobierno.





Pero este año, en un cambio de actitud, el gobierno ha visto con buenos ojos, al menos durante la visita de John Danilovich, el director ejecutivo de la Cuenta Reto del Milenio, los distintos programas de infraestructura y producción que desarrollan en la zona occidental del país. Este programa es la vuelta de vista que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a una región del mundo que no parece ser la prioridad de su política exterior comparada con Oriente.



Pero las desconfianzas del destino de esa ayuda siguen en los círculos del gobierno, más cuando se trata de financiar programas dirigidos a participación ciudadana, democracia y elecciones.



Para hablar de estos temas, EL NUEVO DIARIO entrevista a Paul Bonicelli, Administrador Adjunto para América Latina y El Caribe de la Agencia Internacional para el Desarrollo, Usaid.



Bonicelli se hace acompañar de un equipo de trabajo que procesa en el aire las preguntas, interrumpe al entrevistado para indicarle la mejor manera de responder. Fue una entrevista con muchas interrupciones por la naturaleza de sus asesores.



¿Cuál será la política de ayuda hacia Nicaragua en el aspecto de democracia, en esta nueva etapa?

No habrá cambios importantes. Todos nuestros programas siempre han sido diseñados para que si el pueblo de Nicaragua nos solicita ayuda para el fortalecimiento de la democracia, lo haremos, eso es nuestro propósito, y no importa cuál es el partido que está en el gobierno o cuáles son las autoridades.



Nuestros programas están diseñados para la Comisión (Consejo Supremo) Electoral, el Estado de Derecho, el desarrollo de los partidos políticos y para los organismos de la sociedad civil.



A propósito de los recursos financieros que destinan a los partidos políticos, en las elecciones de 2006, el Frente Sandinista denunció que este dinero fue utilizado para apoyar a determinados candidatos. ¿Tienen ustedes una forma de control de que este dinero del pueblo norteamericano no es utilizado para apoyar a un determinado candidato?

No es correcto ni exacto eso que se ha dicho, nosotros no damos ningún fondo para ningún partido ni candidato en particular. Tenemos muchos controles y mecanismos ya establecidos, incluyendo auditorias para controlar el uso y destino que se le da a los fondos.



Nuestra política es no dar dinero en efectivo a ningún partido político ni mucho menos a un candidato; nuestra ayuda está basada en asistencia técnica, apoyo para el desarrollo de organizaciones y democracia y el desarrollo de procesos de vigilancia de elecciones.



A todos los partidos y organizaciones políticas se les invita por igual, sin ningún distingo, para que participen en estos programas de capacitación y asistencia que nosotros ofrecemos.



Este año hay elecciones municipales en Nicaragua, ¿cuál es el monto que destinarán en asistencia y cómo pretenden canalizar estos recursos?

Justo en este momento se está trabajando en el presupuesto de los Estados Unidos, entonces darle una cantidad exacta sería imposible, pero yo calculo que vamos a mantener los mismos niveles de asistencia de los últimos dos o tres años, y sobre todo para las elecciones municipales, pues son elecciones muy importantes, porque cubren todo el territorio nacional, al igual que una elección presidencial.



Es importante (destacar) que además de estos componentes de democracia y gobernabilidad, la asistencia o financiamiento que se va a dar también incluye los componentes de estado de derecho, participación ciudadana, transparencia y derechos ciudadanos.



En el caso de la participación ciudadana, ¿cómo está Nicaragua en este aspecto en comparación con otros países en donde AID tiene el mismo programa?

Veo que el nicaragüense es un pueblo muy determinado, que definitivamente le gusta expresar su opinión, que le gusta participar en las decisiones del gobierno y esto en comparación con otros receptores de ayuda en América Latina, Nicaragua definitivamente sobresale en eso.



Los nicaragüenses no preguntan si pueden participar o cómo pueden participar; ellos ya saben que quieren participar, ya han tomado esa decisión; lo que quieren saber son detalles más específicos (como por ejemplo) cómo usar la tecnología, cómo usar mecanismos y métodos más modernos, pero la decisión de participar ya la han tomado.



La transparencia es uno de los aspectos que más preocupa a los nicaragüenses particularmente en la gestión pública. ¿Cuánto se ha avanzado en Nicaragua en este ámbito?

Lo importante del programa de transparencia es que se cuentan con mecanismos y controles que regulan y permiten la publicación del uso de los fondos nacionales por parte del gobierno o entidades gubernamentales. Esto es mucho más fácil que tener a cientos de fiscales enjuiciando a personas, porque estos controles y mecanismos desalientan a las personas para que no hagan cosas indebidas con los fondos nacionales.



La asistencia que damos es para capacitar y desarrollar las capacidades de las personas para llevar a cabo, por ejemplo, auditorías sociales que permiten ver y controlar el uso de los fondos y esto ha ayudado a las personas que no quieren tener ninguna corrupción en su gobierno o en su país. Este gobierno tanto a nivel nacional como a nivel municipal nos ha pedido esto.



¿Es sano para la democracia que haya secretismo en la administración de la cosa pública, como se critica en Nicaragua?

Ciertamente espero que no sea así. Creo que los grupos de la sociedad civil y las personas que votaron por el Frente Sandinista y las que no votaron por el Frente Sandinista deben juntarse y reclamar para que eso no ocurra.



Ésta es una de las cosas más gratificantes que tenemos como resultado de estos programas, y es que la ciudadanía, la sociedad civil está conciente de sus derechos, de los problemas que puede reclamar y sabe cómo dirigirse al gobierno de manera respetuosa por supuesto para reclamar sus derechos.





Despiece

La importancia de los controles

Desde octubre de 2005, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), ha otorgado aproximadamente 23.2 millones de dólares en asistencia para el fortalecimiento de la democracia en Nicaragua antes, durante y después de las elecciones de noviembre de 2006.



Según un informe oficial, “los programas de asistencia han ayudado a promover elecciones más libres y transparentes; han fortalecido instituciones judiciales y han contribuido a la aprobación de leyes mejores y más modernas, creadas y aprobadas con un alto nivel de participación ciudadana”.



Además, la AID “ha otorgado asistencia a organizaciones cívicas para promover más transparencia y para que éstas puedan promover mayor transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno y libertad de información para los medios y el público”.



El informe señala que gracias a la ayuda de Estados Unidos “Nicaragua pudo cumplir con estándares internacionalmente reconocidos para tener elecciones libres y justas en noviembre de 2006, apoyando áreas como el registro de votantes, inventario y distribución de cédulas, ayuda técnica al Consejo Supremo Electoral, observación electoral nacional y extranjera, educación cívica y concienciación de los votantes”.



Como resultado del programa, señala el informe, “todo el personal del CSE fue capacitado por primera vez en la historia de Nicaragua; 37,313 fiscales recibieron capacitación; 420,000 nuevas cédulas fueron distribuidas.



En cuanto a transparencia de los funcionarios públicos, el gobierno de Estados Unidos es bien estricto. En algunos Estados de la Unión las normas son tan rígidas que el gobierno restringe el número de funcionarios que pueden asistir a un mismo evento social a fin de evitar suspicacias

Bonicelli se queja de la cantidad de abogados a los que tiene que rendir cuentas muchas veces sobre su comportamiento como funcionario público, sin embargo, termina dando gracias porque esos requisitos le ayudan a sentirse mejor con los ciudadanos de su país y consigo mismo.



Recientemente en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega se trasladó en un jet privado hasta Chile para participar en un evento oficial. Hasta el momento, Ortega se niega a revelar qué gobierno le facilitó o le donó el avión para viajar con toda su familia, incluyendo a sus yernos.



¿Es común que un presidente reciba ayuda de otros gobiernos y no reportarlo a sus ciudadanos?

Creo que ningún gobierno democrático tiene eso, sobre todo los gobiernos que son abiertos, que tienen apertura, y transparencia y rendición de cuentas.



¿Qué diferencia hay en la transparencia de un país a otro?

En Estados Unidos tenemos reglas muy estrictas. Yo, por ejemplo, si voy a cenar, a comerme un emparedado en cualquier parte, en cualquier país, tengo que reportarlo y básicamente eso es para que los funcionarios públicos seamos responsables en cuanto al uso de los fondos que pagan los contribuyentes que es el pueblo de los Estados Unidos.



Muchas veces me molesto cuando los abogados de mi gobierno me hacen que llene muchos formularios diciendo dónde comí, quién me regaló un pañuelo, quién me invitó a cenar o lo que sea. Pero al final de cuentas después estoy muy agradecido porque la verdad es que de esa manera hay una rendición completa de cuentas y nadie puede cuestionar qué es lo que estoy haciendo por el gobierno, por el pueblo y nadie puede poner en duda lo que hago.





Recuadro

¿Quién es Paul Bonicelli?

Paul Bonicelli fue confirmado como Administrador Adjunto para América Latina y El Caribe de la Agencia Internacional para el Desarrollo, Usaid, por el Senado de los Estados Unidos el 25 de mayo de 2007.



Anteriormente, Bonicelli fue Subadministrador Adjunto para el Buró de Democracia, Conflicto y Ayuda Humanitaria de Usaid. También se desempeñó como miembro del equipo profesional del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.



Fue consultor del Buró de Asuntos Laborales Internacionales en el Departamento del Trabajo. De 2001 a 2002, fue seleccionado por la Casa Blanca para servir como delegado del sector privado estadounidense ante las Naciones Unidas.





Recuadro1

Ejemplos de participación ciudadana

Tanto el Banco Mundial como agencias del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno de Inglaterra han financiado programas de participación ciudadana que vale la pena conocer.



El señor Saul Morris, asesor en estadísticas del Ministerio de cooperación internacional para el desarrollo del Gobierno Británico, DFID, explicó el año pasado, durante una conferencia en el Centro de Información para el Desarrollo, CID, en Managua, algunos ejemplos de participación ciudadana con fondos externos.



Recordó que en Bolivia, en coordinación con el Instituto de Estadísticas de ese país, se ofrece retroalimentación entre diferentes actores municipales sobre el grado de ejecución del presupuesto en los 300 municipios del país y cuando los actores locales se percataron que algunos de los municipios habían recibido grandes cantidades de dinero de la condonación de la deuda de la Hipcc y habían ejecutado solamente el once por ciento de los fondos que tenían disponibles, casi se desencadena un motín.



Una dificultad para Nicaragua y otros país es encontrar el buen equilibrio entre el monitoreo de insumos, productos y resultados de impactos.



Según Morris, el país que más participación ciudadana registra es un estado australiano que se llama Tasmania. Se han hecho proyectos como uno que pregunta qué es lo que los habitantes de Tasmania quieren medir, a qué asuntos le dan importancia y en esa consulta. Unas diez mil personas tuvieron acceso a un bus que viajaba por todo el estado en suyo interior se hacían entrevistas, vídeos y computadoras para responder a encuestas online.



Resulta impresionante el número de personas y sectores que participaron en este proceso de consulta.



En Jamaica, ilustra Morris, hay otro modelo pero es más limitada la participación ciudadana, aunque participan ministerios, donantes, sector privado, organizaciones religiosas pero no precisamente los miembros de las comunidades.



El modelo hondureño es que menos participación ciudadana ofrece, aunque tiene un sistema de información de la estrategia para la reducción de la pobreza, un sitio web y aunque técnicamente es un sistema excelente pero solamente analiza los niveles macros de cada programa.