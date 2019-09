Sandinismo se distancia del FSLN

Un gigantesco sol se apoderó, por minutos, de la efigie de Rigoberto López Pérez, ubicada en la Rotonda Universitaria. La concurrencia vestida de amarillo intenso marchó en su entorno como preámbulo al encuentro nacional del movimiento por el Rescate del Sandinismo que encabezan dirigentes históricos de la revolución, como Henry Ruiz, Víctor Tirado López, Mónica Baltodano, entre otros.



Sí, ahí estaban Ernesto López Rodríguez, de Matagalpa, uno de los cómplices de la Insurrección de los niños de agosto de 1978 en esa ciudad; Hedilberto Centeno, de Jinotega; Henry Ruiz, Onofre Guevara, Bayardo Altamirano, Félix Contreras, Lidia Vallecillo, en una química contagiosa con centenares de jóvenes que gritaban vivas a Herty Lewites, a Sandino, a Carlos Fonseca. También llegaron líderes del Partido Socialista, quienes llevaron un conmovedor saludo de Domingo Sánchez, “Chagüitillo”.



Mónica Baltodano se encargó de definir las cosas desde muy temprano. “Estamos aquí, como dijo Carlos Fonseca, por vergüenza; para diferenciar el sandinismo del danielismo; para decir que ya no hay más lugar para déspotas y tiranos, para líderes demagogos que dicen que luchan por el pueblo, pero que viven, comen, se enriquecen y viajan como reyes de Arabia Saudita, ya no hay más lugar para la mentira y el oprobio”.





El escrito de Fidel Castro

Baltodano citó una frase expresada por Fidel Castro la semana pasada, en su artículo “Lula”, y que se refiere a Ernesto Cardenal en los siguientes términos, “…el Padre Ernesto Cardenal, militante sandinista de izquierda y actual adversario de Daniel”, a propósito de recordar un encuentro en Managua en 1980, entre el líder cubano y dirigentes del FSLN de ese entonces.



En otro momento de su intervención, la dirigente del movimiento expresó que el presente esfuerzo “no es para volver a los caminos del pasado y rechazar a quienes han echado al FSLN en el sumidero de sus casas”.





Una dedicatoria

Carlos Mejía Godoy, vistiendo camisa amarilla y acompañado de Los de Palacagüina, arrancó suspiros y nostalgias a los presentes. “Qué grato es estar rodeado de tanta honradez”, dijo el cantautor antes de entonar La Tumba del Guerrillero, Una canción para Fidel, Nicaragua Nicaragüita, comandante Carlos; esta última se la dedicó a Onofre Guevara y a Bayardo Altamirano.



Hubo un desfile de noveles representantes del movimiento, por departamentos, en lo que constituyó un atractivo además de la cantidad de jóvenes presentes en el evento.





Voces de la proclama

En la proclama del movimiento, leída a varias voces; primero por Henry Ruiz, luego por colaboradores históricos en combinación con jóvenes, se critica el discurso de Ortega como lleno de “espejismos a los ojos de los pobres, se llena la boca de frases a favor de los humildes para confundirnos, mientras en la realidad se doblega ante el Fondo Monetario Internacional…

“El Rescate condena, por inmoral, el derroche de recursos públicos de la pareja presidencial y su séquito, y la administración que están haciendo de nuestro país como si fuera su hacienda personal”.





Fuerza de izquierda

En su texto, el movimiento por el Rescate del Sandinismo se define como “una fuerza política de izquierda en proceso de formación, en forja y crecimiento… y en este acto se proclama y reitera una lucha sin cuartel contra el pacto Ortega-Alemán”.



Además, se comprometen a fortalecer la alianza Movimiento Renovador Sandinista, cuyo coordinador, el doctor Edmundo Jarquín, dejó grabado su mensaje por encontrarse fuera del país, motivado por asuntos familiares. “Nicaragua no tiene futuro si el sandinismo no es rescatado para la democracia, el progreso y la justicia social”, al tiempo que criticó lo que llamó “ambigüedades de Ortega y los enfoques excluyentes de la derecha neoliberal”.





Una nueva democracia

Al definir la relación entre la democracia y el sandinismo, Jarquín dijo que “no es que a pesar de ser sandinistas es que somos demócratas, es que por ser sandinistas, somos demócratas”.



En coincidencia con lo expuesto por Jarquín, la proclama del movimiento por el Rescate del Sandinismo, “cree necesario establecer en Nicaragua una nueva democracia, basada en principios, compromisos y prácticas de participación ciudadana”.