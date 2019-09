Correlación pendular en Asamblea Nacional

Últimas noticias de la Asamblea Nacional: seis diputados están ajetreados. Se mueven de un lado a otro con un objetivo en común: quieren que las fuerzas mayoritarias dependan de ellos. Son los creadores de la nueva bancada bisagra, pero ¿lograrán serlo al fin? Aún no se sabe, necesitan de tres legisladores más para llevar a cabo su proyecto.



La bancada “bisagra” tiene de momento seis aspirantes: Jamileth Bonilla, Ramón Macías, Ramiro Silva, Mario Valle, Juan Ramón Jiménez y Salvador Talavera. Aunque Bonilla lo niega, hay expectativas de que el grupo se convierta en el “caballito de batalla” del Frente Sandinista.



Aún esperan reclutar a tres diputados más, entre ellos se presume que está Guillermo Osorno Molina, de Camino Cristiano (CC) y aliado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC;

y el conservador Alejandro Ruiz, sobre quien los sandinistas estarían ejerciendo presión por su supuesta nacionalidad canadiense.



Nueve es el número de la fortuna. La Asamblea Nacional está dividia en tres: Sandinistas, antisandinistas y ocasionales ayudantes del gobierno. Sólo es preciso hacer una simple suma para saber que esos nueve diputados serían decisivos, pues las fuerzas mayoritarias tendrían que negociar con ellos para la aprobación de cualquier ley y hasta para lo más simple: El quórum de ley requerido para sesionar --47 diputados--.





¿Jugada del Frente?

“Creo que el objetivo del Frente (Sandinista) es quitar el mayor número de votantes a la derecha”, considera Óscar René Vargas, quien ve en la conformación de la nueva bancada una jugada del partido de gobierno.



Así lo explica: “Con estos (siete votos) los obliga (a los opositores) a negociar. Éste es el medio vuelto”, dice el analista. Vargas se basa en lo algo fundamental, una adición: 38 diputados del Frente Sandinista más nueve: 47, entonces la oposición se quedaría con 43. Entonces, en caso de que no consigan los nueve diputados, el FSLN tendría 45 y la oposición 46. ¿Quién podría hacer algo? Nadie, pero sí daría lugar a una negociación en la cual el partido de gobierno tiene ventajas por su experiencia.



A pesar de eso, Vargas cree que es aventurado predecir lo que pasará, pues los actuales integrantes de la bancada son cambiantes. “Ellos están por convenciencias personales, por dinero, por figurar”, dice el analista refiriéndose a los seis miembros de la dichosa bancada.



De momento, la bancada estará integrada por dos personajes que dicen ser sandinistas; Valle y Jiménez-, que llegaron al Parlamento a través del Movimiento Renovador Sandinista, MRS; además de un ex contra – Salvador Talavera-, que durante su juventud fue sandinista y educado en Cuba en los años 80.



También por dos ex liberales constitucionalistas, -Silva y Macías-, quienes resultaron electos diputados en la casilla de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN. Ambos lo niegan, pero mucho se especuló sobre supuestos sobornos, mejor conocidos como “cañonazos”, por parte del gobierno.



En todo caso, Silva y Macías ya dieron señales de que votarán a favor de iniciativas gubernamentales; la primera será el presupuesto para el año 2008. Ambos coinciden en que no pueden “prestarse a juegos políticos para perjudicar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, en alusión a las pretensiones de sus otros colegas de la oposición.





Como los “pescaditos”



Vargas recordó que durante el gobierno de Violeta Barrios (1990-1996), la bancada de la Unión Nacional Opositoria (UNO) --partido que llevó a Barrios a la Presidencia—en la Asamblea Nacional, se separó en dos, la pro gobierno y una independiente, entre quienes estaban los socialcristianos.



A la pro-gobierno, que según detallan los diarios de la época, le llamaban “los bukis o los bucaneros”, pues, se decía, fueron cañoneados por el entonces ministro de la Presidencia y todopoderoso Antonio Lacayo. A los socialdemócratas les llamaban pescaditos, por el logo de su organización y porque siempre escabullen con éxito. Eran tan importantes que hacían mayoría de un lado o de otro, incluso, lograron llegar a la presidencia de la Asamblea en dos ocasiones. Una primera vez fue con Cairo Manuel López y la segunda con Luis Humberto Guzmán. Fue tanto su poder de influencia que llegaron a “poner” magistrados y un contralor.



Los “pescaditos” negociaban de acuerdo a sus intereses y eran necesarios para uno u otro bando. Los seis diputados socialcristianos ahora están esparcidos; Luis Humberto Guzmán es aliado del Frente Sandinista, igual que la ex contra Azucena Ferrey, aunque más crítica; Clemento Guido está alejado de la política; Mauricio Díaz, ex embajador del gobierno de Enrique Bolaños, y Cairo Manuel López es catedrático y analista político.





Cambio estrepitoso

Por primera vez en las últimas legislaturas, la teoría de la proporcionalidad respecto a las tradicionales dos bancadas mayoritarias ha desaparecido. Esta vez la estrategia del Frente Sandinista de mantener divididos a los liberales no le ha sido favorable.



Cinco de los siete directivos de la Asamblea Nacional son adversarios del partido de gobierno, hecho que ha servido de pivote para el frágil “Bloque contra la dictadura”, la fuerza mayoritaria de derecha que domina el Parlamento y cuyos efectos el FSLN apuesta a reducir a su mínima expresión.



Esa correlación de fuerzas no parece ser duradera en tanto los aliados tácticos del FSLN se animan a expresarse públicamente en esa línea, particularmente el ex MRS Juan Ramón Jiménez, quien podría convertirse en el tercer miembro de la junta directiva afín al gobierno, hecho que aunque no es suficiente, deja más cerca del empate en las decisiones correspondientes.



Eso lo sabe y administra muy bien el jefe de bancada del FSLN, Edwin Castro, quien en los últimos días aparece muy cerca de los aliados tácticos, entre los que se incluyen a Mario Valle y Salvador Talavera Alaniz, este último desaparecido en momentos cruciales como la votación para rechazar el veto presidencial a la Ley 612 que abolió los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, como órganos del Estado.



Hasta antes de “prestar” su firma para mantener la legalidad de la Bancada por la Unidad, Talavera no pertencía oficialmente a ningún grupo parlamentario, sin embargo, ya contaba con ciertos privilegios que, conforme con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, corresponden únicamente a los diputados integrados legalmente a un grupo parlamentario.



De hecho, el primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, pedirá esta semana un informe en torno a los beneficios de Talavera, particularmente sobre la oficina que tiene asignada en el edificio del antiguo Banco de América.



Según Navarro, todos estos privilegios emanan directamente de la Dirección de Asuntos Administrativos, por órdenes de la presidencia del Parlamento. Ambos cargos, obviamente, ocupados por miembros del partido de gobierno.





PLC divididos

La correlación de fuerzas estará sujeta al vaivén de las conveniencias. La bancada del PLC podría votar dividida en dependencia de los “arreglos” e iniciativas que presente el Ejecutivo. Francisco Aguirre Sacasa, presidente de la Comisión Económica, apoyará la Ley de Presupuesto 2008 tal como la presentó el gobierno, o al menos con modificaciones que no afecten el acuerdo con el FMI. ¿Cómo voy a estar en contra de un presupuesto que es neoliberal, si yo soy liberal” se ufana Aguirre Sacasa en privado.



Aguirre es uno de los mayores críticos de las amenazas vertidas por sus colegas del “bloque opositor”, quienes pretenden hacer cambios sustanciales al presupuesto, lo que indica serias discrepancias. A la postre no hay contradicciones, quizás sea un toque de cifras y apariencias: el presupuesto es neoliberal.





ALN en veremos

Eliseo Núñez Hernández y Carlos García Bonilla se plegarán a las decisiones de la Bancada por la Unidad, aunque permancerán dentro de la bancada de ALN-PC, mientras dure el litigio que Núñez mantiene contra Edurado Montealegre en torno a la representación legal del partido ALN, ante el Consejo Supremo Electoral.



La semana pasada, Núñez Hernández negó con una risa sarcástica que sea el vendedor de las costosas flores que suele utilizar la Primera Dama, Rosario Murillo, para adornar con grandes arreglos, las tarimas y mesas de los actos públicos y conferencias de prensa del presidente Daniel Ortega.



Además, el gobierno estaría “comprando” a Núñez los pollos que utiliza para el “bono productivo alimentario” que entrega a los campesinos a través del programa “Hambre Cero”, beneficiando de esa manera el negocio que tiene el diputado liberal en Masaya.



“Yo no produzco pollos, produzco huevos”, dijo Núñez para negar la versión. Aunque reconoció que sí vende flores, pero no del tipo que utiliza Murillo en los actos públicos.



Así que los compromisos estarían a la orden del día; y los votos atados a los “favores” gubernamentales.





MRS en alitas de cucaracha

Lo único concreto es que ahora existen cinco bancadas, y si Juan Ramón Jiménez decide pasarse oficialmente a la de Unidad, el MRS podría desaparecer como grupo legislativo, a menos que otra bancada más grande se convierta en el buen samaritano y le preste uno de sus diputados para mantener esa correlación inalterable.



Mónica Baltodano, Víctor Hugo Tinoco y Enrique Sáenz podrían quedar al garete y ALN es la única bancada que se ve en el horizonte como su tabla de salvavidas para “prestar” el diputado que les haría falta.



Es improbable que el MRS termine en otra bancada por un asunto de principios que los llevan mejor cimentados que los del FSLN, a menos que prefieran quedarse independiente, lo que significaría perder los privilegios como diputados.



El primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, recordó que cada diputado recibe 14 mil córdobas mensuales por pertenecer a una bancada. Ese dinero debe utilizarlo para los gastos que estime convenientes como pago de asistente o chofer; además de un espacio para el funcionamiento de la bancada.



Actualmente, el MRS tiene asignado el décimo piso del Banco de América para sus oficinas; si desaparece como grupo parlamentario, pierde esos privilegios.





¿Por qué bisagra?

El término no es nuevo. Los partidos políticos bisagras, por ejemplo, son siempre minoritarios y aseguran la función a otros más fuertes. Están siempre dentro de un conglomerado al que obligan a negociar. Son el peso que inclina la balanza, recuérdese que las bisagras son el sostén de una hoja que calza en un marco; sin ella no hay compatibilidad.