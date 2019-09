Oposición rechaza “ALBA-Ejércitos”

La idea del presidente Daniel Ortega de adherirse a una iniciativa de “Ejércitos del ALBA”, junto al presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, provocó el rechazo de diputados de las distintas bancadas de la Asamblea Nacional.



Francisco Aguirre Sacasa afirma que con dicha propuesta el único perdedor será el Ejército de Nicaragua, señalando que “perdería todo el profesionalismo que ha logrado a lo largo de todos estos años”.



Aguirre señaló que más allá de enfrentar a los Estados Unidos --como pretenden Chávez y Ortega--, lo más preocupante es lo inviable de la propuesta. A juicio del diputado liberal, es una “alianza que no duraría más de dos años, cuando mucho”; eso en el hipotético caso de que el Poder Legislativo diera su visto bueno.



“No veo que en estos momentos haya condiciones o amenazas para que se constituya esa fuerza multinacional con los aparatos militares de los países integrantes del ALBA”, opinó Dionisio Marenco, Alcalde de Managua.



Marenco indicó que no le ve ninguna posibilidad a que Nicaragua pase a formar parte de una fuerza multinacional, “porque no tenemos buques, no tenemos aviones”.



“Candil de la calle, oscuridad de tu casa”



Como una idea descabellada que no pasará más allá de las palabras categorizó Wilfredo Navarro la intención de unir los ejércitos de los países que son parte de la iniciativa bolivariana ALBA. Navarro coincide con Francisco Aguirre Sacasa, en que en la Asamblea Nacional no habrá apoyo a esta idea.



Navarro dijo que en la actualidad existen acuerdos internacionales que establecen las relaciones entre los ejércitos del mundo y Latinoamérica, que de ninguna manera permitirán que las fuerzas armadas de Nicaragua se vuelvan “una tropa más de Chávez”.



Enrique Quiñónez, Presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, dijo a agencias internacionales de noticias que Chávez y Ortega “no parecen haber aterrizado en el fin de la guerra fría. Siguen en las nubes o están borrachos, porque están viendo invasiones por todos lados’’.



El diputado liberal Maximino Rodríguez, ex comandante “contra’’, dijo que “Ortega no puede comprometer de por sí la soberanía del país ni a sus fuerzas armadas en una aventura militar sin consentimiento de la Asamblea’’, donde el partido de Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, carece de mayoría.



En los mismos términos reaccionó el diputado disidente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, quien fue vicecanciller de Ortega en los años 80.





Compromete soberanía

Matilde Córdoba

La Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) rechazó “categóricamente” el planteamiento del presidente Daniel Ortega y su homólogo venezolano, Hugo Chávez, de crear una estrategia de defensa que articule a los ejércitos de los países miembros del ALBA.



“La oferta de una alianza militar de Ortega compromete nuestra soberanía”, expresa el comunicado del partido liberal, cuyos dirigentes aseguran que éste es el costo que el gobierno está pagando por las “regalías y viajes en aviones ejecutivos de lujo que Chávez ha otorgado a Ortega”.



Según la ALN, “las declaraciones aventureras de Ortega son particularmente peligrosas a la luz de los fuertes roces diplomáticos entre Venezuela y Colombia”.



El comunicado se da luego de que Chávez propuso en el programa televisivo semanal, Aló Presidente, transmitido desde el Estado de Monagas, la creación de una estrategia de defensa conjunta para ir articulando las fuerzas armadas, aéreas y ejércitos, marina, guardia nacional y fuerzas de cooperación, “cuerpos de inteligencia” de los países que pertenecen al ALBA porque “el enemigo es el mismo”.



Olvido

“Este neo-internacionalismo militarista nos recuerda la década de los ochenta, cuando también se ofreció como política de Estado el envío de tropas a combatir a otros países”, prosigue el comunicado de la ALN, que tiene dirigentes que fueron funcionarios en el gobierno de Enrique Bolaños, quien envió tropas del Ejército de Nicaragua a Irak, cuando Estados Unidos invadió ese país.



Los diputados de esta organización política en el Parlamento insistieron en que, en caso que el presidente Ortega solicite el envío de tropas del Ejército a alguna acción coordinada desde el Consejo de Defensa del ALBA que Chávez mandó a crear, tendrá que pedir la autorización a la Asamblea Nacional, donde los legisladores de la oposición no concederán el permiso.





(Con la colaboración de Edgard Barberena)