Colombia obligada a aclarar

El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, debería exigir al de Colombia una explicación en torno a las cartas que publicó EL NUEVO DIARIO, en las que se revela una supuesta trama del embajador colombiano en Costa Rica, Julio Aníbal Riaño, para que el gobierno tico entablara una demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, según expresó ayer el ex canciller, Francisco Aguirre Sacasa.



Según Aguirre, la intención de Colombia era “debilitar a Nicaragua” y restarle efectividad a la demanda que enfrentaba ante el máximo tribunal internacional por el archipiélago de San Andrés, Santa Catalina, Providencia y las Cayos Roncador y Quitasueño, que Nicaragua reclamaba a la nación sudamericana.



“Si yo fuera el Canciller de Nicaragua, lo menos que haría sería llamar al embajador de Colombia y pedirle una explicación, en particular saber si esas cartas son legítimas”, expresó Aguirre.



Tampoco descartó la posibilidad de que el gobierno nicaragüense emita una nota de protesta, aunque se inclinó más por exigir una explicación al gobierno colombiano a través de su embajador en Managua.



Aguirre dijo que el hecho revelado por EL NUEVO DIARIO tensa aún más las ya deterioradas relaciones bilaterales.



Para el ex Canciller nicaragüense, las cartas demuestran que el gobierno colombiano “se coludió” con Costa Rica y Honduras para intentar perjudicar a Nicaragua y cercenarle mares territoriales. “Querían vulnerar la capacidad jurídica de Nicaragua con varias demandas a la vez”, explicó Aguirre.



Emitir declaración legislativa

El primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, dijo que propondrá a la junta directiva de este poder del Estado, emitir una declaración en reclamo a la acción del gobierno colombiano.



Al igual que Aguirre, Navarro considera que esta situación tensará más las relaciones con Colombia, sin embargo, reconoció el derecho y el deber del gobierno de Nicaragua de exigir una explicación a su homólogo sudamericano.