Presupuesto 2008 enfrenta a liberales

Serias discrepancias existen entre los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, en torno al incremento salarial para los maestros y trabajadores de la salud. El presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre, dijo que definitivamente no hay dinero en el Presupuesto 2008 para aumentar en 20 por ciento la masa salarial.



A juicio de Aguirre, cualquier “modificación drástica” que se haga al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno, perjudicará seriamente el programa con el Fondo Monetario Internacional, FMI, y es algo que Aguirre no quiere.



La única solución, dijo, es aprobar el presupuesto tal cual lo presentó el gobierno, es decir, con un aumento salarial del 12.5 por ciento; y en marzo o abril, realizar una primera reforma al presupuesto para que se apruebe un incremento adicional del 2.5 por ciento, de manera que se complete el 15 por ciento en este año.



Mientras agarra agua la nube

“Este compás de espera le dará tiempo al gobierno para renegociar la deuda interna y obtener mayor disponibilidad de recursos para hacer frente a la demanda salarial, pero aún así, el aumento no puede pasar más allá del 15 por ciento”, expresó Aguirre.



El mayor temor de Aguirre es llegar al 25 de febrero sin aprobar el presupuesto. Los diputados están contrarreloj, pues ese día llega al país la misión de evaluación del FMI. “No creo que sea una buena idea que venga la misión del FMI y no hayamos aprobado el presupuesto”, enfatizó.



Navarro contraataca

Por su parte, el diputado del PLC, Wilfredo Navarro, acusó a Aguirre de “hacerle el lado al gobierno” e insistió en que si existen los recursos para un aumento del 20 por ciento de la masa salarial.



A juicio de Navarro, Aguirre se ha convertido en el “mejor agente defensor” del gobierno y dijo que es falsa la apreciación de que el aumento del salario a maestros y personal de salud perjudique el acuerdo con el FMI.



Navarro dijo que el gobierno está obligado a buscar partidas presupuestarias extra para lograr un aumento de sueldo acorde con las necesidades de los trabajadores.



No habrá dinero para Secretaría

Por otra parte, el presidente de la Comisión Económica dijo que las bancadas opositoras no apoyarán ninguna partida presupuestaria destinada al rubro de gastos en la Presidencia de la República, tomando en cuenta que la sede del Poder Ejecutivo es actualmente la Secretaría del partido Frente Sandinista, y eso “se presta a serias confusiones” en el destino y uso de los fondos públicos.



Aguirre dijo que no aprobarán las partidas presupuestarias destinadas, por ejemplo, al pago de los servicios de la presidencia, “pues no se sabe si pagarán servicios del Ejecutivo o del partido de gobierno”.