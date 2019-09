PLC propone extender validez de documentos supletorios

Una iniciativa para extender la validez de los documentos supletorios propuso ayer el Partido Liberal Constitucionalista en las constantes denuncias que ciudadanos liberales han hecho a sus dirigentes al no poder obtener sus cédulas de identidad.



Los dirigentes del PLC denunciaron que “miles” de personas les han hecho ver su preocupación por no tener un documento para votar en las elecciones municipales de este año, pero han conservado sus documentos supletorios, que a través de la propuesta de una ley que llevará con prontitud el PLC hasta el parlamento nacional, podrían tener la misma vigencia que la cédula.



Otros de los objetivos del PLC es descentralizar la entrega de las negativas de partida, que hasta el momento sólo se emiten desde el Registro Civil y que, de acuerdo con los liberales, es un proceso burocrático que podría dejar a muchos sin votar en los comicios municipales.



Por ello, la otra parte de la propuesta es que las personas puedan gestionar en sus alcaldías las negativas de partidas de nacimiento, “se tardan para emitir dicho documento y las elecciones están a pocos meses”, destacó el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, que a pesar de ser un reo con régimen de convivencia familiar, recorre el territorio nacional en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.



Alemán tilda de “imbecilidad” a END

Con el sarcasmo que caracteriza a Arnoldo Alemán esta vez, entre risas e ironías, adjetivó de “imbecilidad” a EL NUEVO DIARIO, tras quejarse de una nota publicada por este diario, que dice que el robo al Estado pudo llegar a los 300 millones de dólares.



Tras notar el vocero del PLC, Leonel Téller, el pesado adjetivo del doctor Alemán para este periódico, aclaró que Alemán no se refería al diario, sino a

quien emitió de primera mano la información,

el ex presidente pidió disculpas y dijo que su intención no era calificar mal al diario.