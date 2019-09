Casilla estanca a liberales

Los aliados liberales (PLC y ALN) aún no coinciden en la casilla común a través de la cual postularán a sus candidatos para alcaldes y vicealcaldes en las elecciones municipales de este año, a pesar de que ambos partidos habían afirmado que a más tardar el 31 de enero resolverían sobre el número de casilla a usar.



Eliseo Núñez Morales, vocero de ALN, informó que aún no se han puesto de acuerdo respecto a este tema, pues para ALN es preferible una casilla neutral, pero temen sobre la consistencia jurídica de cualquiera de los partidos menores miembros también de la alianza, pero al final “es la mejor salida”, dijo Núñez.



La 9 y la 1

Otra de las propuestas es utilizar las casillas seguras, que son la uno o nueve, de tal manera que se alterne en las municipales una y la sobrante en las elecciones presidenciales, pero Núñez Morales admite que nadie da la seguridad de que en las elecciones nacionales se cumpla con la alternabilidad de las casillas; se debe tomar en cuenta que esta débil alianza electoral raya en la inseguridad, la desconfianza y sus “bases” podrían caerse en cualquier momento.



El vocero de ALN dijo que hoy se desarrollará una reunión en las instalaciones de ALN, donde se discutirá la intención de nombrar definitivamente una casilla y que de no llegar a consenso se podría prorrogar la negociación en unos días más.



Agustín Alemán González, Presidente de la Comisión Electoral Nacional del PLC, afirmó que los intereses del PLC también se centran en la escogencia de una casilla neutral, pero no aclaró si hoy tendrá punto final el tema que tanto les ha costado resolver a los miembros de la alianza.