Listo dictamen de Amnistía

La libertad del presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Arnoldo Alemán, y la absolución para el presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eduardo Montealegre, por el caso de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, están más cerca que nunca, pues ya está listo y redactado el dictamen de la Ley de Amnistía que les beneficiará una vez aprobado por los diputados ante la Asamblea Nacional.



“El dictamen de la Ley de Amnistía está listo y redactado, sólo esperando por las firmas de los miembros de la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional”, dijo una fuente ligada a esta instancia legislativa, sin embargo, ayer el presidente de la misma, Enrique Quiñónez, dijo que la próxima semana harán las consultas respectivas.



Otras fuentes aseguran que todo ya fue negociado y que será un parapeto político para ver qué partido capea el costo político.



La ley beneficiará a Alemán, a Montealegre, al ex presidente Enrique Bolaños Geyer y a más de cien ex funcionarios que enfrentan investigaciones en la Contraloría General de la República por presuntos actos de corrupción.



Esperan dos dictámenes

Quiñónez señaló que aún trabajan en el dictamen, y anunció un proceso de consultas para la próxima semana. El presidente de la Comisión Legislativa no descartó la elaboración de dos dictámenes, uno de mayoría que sería firmado por los diputados del PLC y de ALN; y otro de minoría que presentarán los diputados del Frente Sandinista.



El jefe de la bancada sanidinista, Edwin Castro, dijo que los 38 votos de su partido están listos para rechazar la ley. Señaló que el FSLN no puede respaldar una ley que servirá para amnistiar a personas involucradas en delitos comunes; incluyendo a unos 150 narcotraficantes que, según Castro, serían beneficiados con la ley.



Castro no descartó la posibilidad de que varios diputados liberales voten en contra de la amnistía.



Bolaños en espera

De momento, el dictamen de desafuero contra el ex presidente y diputado constitucional, Enrique Bolaños Geyer, está en suspenso, pues el presidente de la Comisión Especial, Wilfredo Navarro, no ha citado a reunión a los demás miembros.



En 2007, la junta directiva de la Asamblea Nacional orientó la conformación de una comisión especial para atender la solicitud de desafuero de un juez capitalino que lleva un juicio contra Bolaños por su presunta participación en el delito de tráfico ilegal de migrantes chinos.



Indultos en febrero

Por otra parte, Quiñónez adelantó que han avanzado en la redacción del dictamen de indultos que ya incluye a 55 reos, en su mayoría mujeres. La propuesta inicial era de 500 reos a indultar, pero la comisión ha ido depurando la lista.



Quiñónez dijo que tendrán listo el dictamen en una o dos semanas, y que esperan incluir la Ley de Indulto en la agenda legislativa del próximo mes.