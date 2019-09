Ortega fabricó una carambola internacional

Como una “declaración militante y militar” calificó ayer el doctor Alejandro Serrano Caldera la forma cómo el presidente Daniel Ortega justificó la formación de la fuerza multinacional de los países integrantes del ALBA y la denuncia de invasión que hizo el presidente venezolano Hugo Chávez.



El jurista dijo que Ortega se refirió al tema en otros términos y no como el presidente venezolano Hugo Chávez lo dijo. El presidente venezolano se refiere a un posible ataque a Venezuela fraguado por los Estados Unidos, usando como punta de lanza a Colombia.



“Chávez lo que está haciendo es denunciando lo que él considera va a ser una invasión militar a Venezuela a partir del conflicto que él tiene con el presidente colombiano, y Ortega se adhiere a la posición de Chávez”, dijo el también ex presidente de la Corte Suprema de Justicia.



El problema es la mezcla

Censuró el jurista la forma cómo Ortega mezcló el problema que Chávez tiene con Colombia y el que Nicaragua mantiene con esa nación suramericana, porque lo que hizo el mandatario nicaragüense “fue contaminar el problema de nuestra soberanía, donde nosotros no sólo tenemos el derecho, sino la obligación de defender la soberanía, la dignidad y la integridad territorial de Nicaragua ante Colombia”.



“El hecho de Ortega en sus declaraciones de haber ligado esto al respaldar el planteamiento de Chávez, lo liga a un conflicto en el cual nosotros no tenemos nada que ver”, dijo Serrano Caldera.



Aclaró que una cosa es la unidad de los pueblos latinoamericanos, la defensa de nuestra integridad territorial, y otra cosa es dar un apoyo incondicional a todo lo que Chávez dice.



“Si aquí venimos a hablar de la cooperación recíproca entre los pueblos, estoy seguro que todos lo vamos a apoyar, o si se trata de diseñar una unidad como la europea, lo que no se puede aceptar es que esto se ligue a un contexto de guerra y se tergiverse”, dijo Serrano Caldera.



En otro lugar de Managua, ayer, el alcalde Dionisio Marenco declaró que no ve “las posibilidades de que Estados Unidos vaya a lanzar una guerra contra Venezuela, de manera que no debemos de preocuparnos por una guerra porque en el área no veo problemas”.