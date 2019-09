PLC y ALN sin casilla

A falta de un acuerdo entre el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, ambos partidos postergaron la fecha para decidir en qué casilla se presentarán a las elecciones municipales de noviembre próximo. Una fuente de ALN confirmó a EL NUEVO DIARIO que las discrepancias estriban en que el PLC pretende imponer la casilla de su aliado político, el Partido Liberal Nacionalista, PLN.



Según la fuente, el PLN carece de credibilidad, pues enfrenta un problema jurídico ante el Consejo Supremo Electoral, CSE, mediante el cual tres personas reclaman la presidencia, entre ellas, Ermes Guerrero, actual cónsul de Nicaragua en Houston, Texas, y miembro de la Convergencia Nacional, aliada del Frente Sandinista.



Otro que reclama la presidencia del PLN es Constantino Velásquez, también miembro de la Convergencia Nacional. Adán Bermúdez es el tercer litigante, aliado del PLC y diputado ante el Parlamento Centroamericano, Parlacén, por este partido político.



Éste es el punto que mayor discrepancia ha creado para lograr un acuerdo en torno a la casilla electoral. Por su parte, el PLC no acepta ir en la casilla del Partido Liberal Independiente, PLI, por ser aliado de ALN.



Ambos partidos acordaron que deberían presentarse a los comicios municipales en una casilla neutral, algo que hasta el momento se les ha convertido en la manzana de la discordia.



El otro problema que ve ALN en la casilla del PLN es que se trata del partido somocista. “En el electorado rural, Anastasio Somoza Debayle todavía es admirado y puede tener aceptación esa casilla, pero en las zonas urbanas, los votantes rechazan las dictaduras y, por ende, al somocismo, y si vamos en la casilla del PLN llevamos las de perder”, señaló la fuente de ALN.



12 de febrero

nueva fecha

Las comisiones negociadoras de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) acordaron posponer la fecha para decidir finalmente en qué casilla competirán en las próximas elecciones municipales.



Miguel Ángel Casco, ex miembro de la DN del FSLN y ahora del PLC, anunció que será hasta el 12 de febrero que ambos partidos tienen para ponerse de acuerdo en este punto. El motivo para pedir más tiempo, según Casco, está fundamentando en que actualmente analizan la casilla más segura, entiéndase por ésta la que no tiene problemas jurídicos.



“Estamos analizando las casillas que no tendrán cortapizas”, expresó Casco, quien también agregó que están pidiendo constancias a todos los partidos políticos que podrían prestar su casilla.



“También estamos esperando las reflexiones, los insumos de los distintos partidos que están en alianza con el PLC y la ALN, pues sus aportes serán de gran ayuda”, expresó Casco, secundado por Alfonso Callejos, miembro negociador por la ALN.