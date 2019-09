Estudiarán los CPC en secundaria

Otro frente de controversia se avecina entre el gobierno y la oposición, luego que ayer circuló un documento que presuntamente es la propuesta de pénsum académico de segundo semestre de 2008 para los colegios de secundaria, el cual incluye el estudio de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, además de la historia de la Revolución Popular Sandinista y la ideología del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.



Según el documento, la Unidad V, denominada “La Vida Cultural”, en el currículo del segundo semestre 2008 de Quinto Año establece tres materias de estudio que son: CPC y la Cultura Popular; Organizaciones y Fundamento de los CPC y Política Cultural de los CPC.



De Castilla: “Un tema espinoso”



Se intentó conocer la versión del titular de Educación, Miguel De Castilla, quien accedió primeramente a darnos una entrevista, minutos después se disculpó y dijo que no podía hablar de un tema “tan espinoso”.



Sin embargo, el funcionario afirmó que ése era el contenido que los muchachos estudiarán en el segundo semestre. Entre los objetivos de este pénsum académico está “constatar que los estudiantes reconocen, analizan y valoran las principales características y transformaciones económicas, políticas sociales y culturales de la Revolución Popular Sandinista”.



Comisión de Educación pedirá informe

Ante la denuncia, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, Mario Valle, solicitará al ministro de Educación, Miguel De Castilla, le envíe la propuesta de pénsum académico del segundo semestre para los colegios de secundaria, luego que recibiera por vías no oficiales el mencionado documento.



Valle señaló que si el documento es oficial, “es un pénsum meramente político e inapropiado”, pues los CPC fueron declarados ilegales por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, por considerarlos estructuras partidarias del Frente Sandinista.



En cuanto a la historia del Frente Sandinista, Valle no se opone, siempre y cuando no se trate de incidir en la juventud, en particular porque 2008 es un año electoral y esas materias podrían prestarse a malas interpretaciones. A su juicio, la inclusión de la historia del FSLN está justificada, siempre que sea desde un punto de vista académico y no político-partidario y propagandístico.



Peligro en las municipales

El profesor Arsenio Vivas dijo que hay temas que desconocía, como, por ejemplo, el ALBA, el cual es un tratado que sólo lo manejan a fondo los presidentes Hugo Chávez y Daniel Ortega. “Tampoco conocemos de los CPC, una figura política nueva manejada por la primera dama, Rosario Murillo, ya no se diga del Conpes, del cual fui expulsado a pesar de ser representante de la Confederación Nacional de Educadores”, expresó.



Por su parte, el profesor José Siero, dirigente de la Unidad Sindical Magisterial, afirmó que esto era un tema muy peligroso, tomando en cuenta que los contenidos van dirigidos a jóvenes que votarán por primera vez en las elecciones municipales de noviembre próximo.



Sandinistas desconocen

El diputado sandinista y miembro de la Comisión de Educación, Evert Cárcamo Narváez, desconoce el documento y dijo que si en realidad existe, “seguramente es falso”. Además, señaló que el ministro de Educación aún no les envía oficialmente el pénsum del segundo semestre para los colegios de secundaria.