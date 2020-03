“Hoyer es injerencista e ignorante”

El presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista, Arnoldo Alemán Lacayo, respondió a los “descalificativos injerencistas” vertidos en su contra por el jefe de bancada del Partido Liberal de Alemania, Werner Hoyer, quien lo señaló de “nube negra sobre la unidad liberal nicaragüense”.



Alemán lamentó que un miembro del Estado de Alemania tuviera un “comportamiento de irrespeto a las decisiones soberanas que solamente le competen a los nicaragüenses”; y agregó que “si hay algo que yo siempre he admirado de Alemania es su comportamiento no injerencista en nuestros asuntos internos”.



Hoyer: “Irrespetuoso e ignorante”



El ex presidente nicaragüense llamó “irresputuoso e ignorante” a Hoyer, de quien, señaló, desconoce las caracteristicas de la política nicaragüense.



“Una persona que ignora los esfuerzos que hemos hecho por lograr la unidad, de pronto abre su boca y viene de manera irrespetuosa a descalificarnos, basado en su ignorancia de todo un largo proceso de esfuerzos, y que vemos finalmente los frutos de ese esfuerzo de los liberales, firmando una unidad que hay que consolidar”, señaló.



Alemán criticó al presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, Eduardo Montealegre; al ex candidato presidencial del PLC, José Rizo, y al diputado de este partido, Enrique Quiñónez, “por permitir que los extranjeros nos vengan a decir lo que debemos opinar o hacer”.



“Me entristece ver a mis compatriotas faltos de criterio en sus acciones por la unidad, sin exclusiones, que es una obligación a cancha abierta” dijo.