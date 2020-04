Consejo ALN dice no a Jamileth Bonilla

Arrinconada quedó Jamileth Bonilla con sus pretensiones de ser precandidata para la Alcaldía de Managua por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), cuando la junta directiva de su partido votó en contra de primarias y a favor del consenso en beneficio de Eduardo Montealegre.



Mientras la mesa de la junta directiva de ALN era presidida por el líder de dicho partido, en una esquina de la sala de reunión estaba Jamileth Bonilla, casi inadvertida, sonreía tímida a las cámaras que intentaban captar el momento de la votación, que al final no le favoreció.



“Consenso, consenso”, fue la palabra que imperó entre los miembros de la junta de ALN, mientras Montealegre, como maestro de primaria, los llamaba por nombre para que hicieran efectivo su voto; ya antes les había formulado la pregunta: “¿Qué prefieren primarias o consenso?”



Más de la mitad dice no a Bonilla



Al final 14 votos limitaron las aspiraciones de Bonilla, con una sola abstención, que por casualidad fue la de Eduardo Montealegre. Aunque el total de miembros de la junta directiva no estuvo presente (21), más de la mitad dijo no a Bonilla.



Antes, los presidentes distritales de ALN en Managua, que también estuvieron en el proceso, firmaron un comunicado en que negaban el liderazgo de Jamileth Bonilla y la acusaban de instrumento del pacto.



“No goza del respeto de nuestra organización y reconocemos a Eduardo Montealegre como único líder de ALN”, expone el comunicado de los presidentes distritales y otro pronunciamiento específico que difundió el distrito V, al que pertenecen Bonilla y el presidente de ALN



Seguirá adelante



Jamileth Bonilla dijo que seguirá adelante con sus aspiraciones por la precandidatura para la Alcaldía de Managua, y restó credibilidad a la votación efectuada el día de ayer en su presencia, pues no puede esperar que la apoyen personas subalternas a Montealegre.



“¿Y cuál es el miedo de medirse con Jamileth Bonilla en Managua? Que me gane y que me diga el electorado, como lo hicieron hoy cuatro que no me quieren”, retó la diputada, y agregó que en lo interno de ALN hay más personas que gustarían ser precandidatos para la alcaldía capitalina, como Pedro Joaquín Chamorro y Virgilio Gurdián.



El vocero de ALN, Eliseo Núñez Morales, aclaró que si Eduardo Montealegre declinara la candidatura, existe la posibilidad de que Bonilla pase a la candidatura, si cuenta con el consenso de las bases de la alianza.



Osuna y Quiñónez en clinch político



Mientras tanto, María Haydee Osuna y Enrique Quiñónez defendieron sus posiciones en torno a la candidatura a vicealcalde de Managua. Osuna mantiene que respetará el mecanismo de selección del candidato que decida la dirigencia del partido, pero Quiñónez retó a Osuna y a las autoridades partidarias a realizar elecciones primarias con padrón abierto.



Quiñónez acusó a Osuna de contar con el respaldo del CEN, por lo que no debería temer a unas elecciones primarias.



Osuna, mientras tanto, recibió ayer el apoyo del diputado de la Bancada por la Unidad, Ramiro Silva, quien llegó a la sede del PLC para sostener un encuentro con su antigua correligionaria. Silva mantiene su cargo de presidente de ALN por el Distrito Tres de Managua, mismo que ocupaba cuando pertenecía al PLC.



Casilla en encrucijada



El vocero de la Alianza Liberal Nicaragüense, Eliseo Núñez Morales, informó que el Partido Liberal Constitucionalista ha tornado difíciles las negociaciones sobre la casilla común en las municipales de este año.



La última propuesta del PLC es cerrada, dijo Núñez, y agregó que su partido continúa con la propuesta de una casilla neutra o la nueve.



Por su parte, el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, se limitó a decir que lo menos importante en estos momentos es la casilla en la que se presentarán a las elecciones municipales. Señaló que lo más importante en este momento es fortalecer la unidad liberal y definir a los candidatos, y que el tema de la casilla lo decidirán más adelante.



La prórroga acordada entre ambos partidos para definir la casilla vence el próximo 12 de febrero. El vocero del PLC, Leonel Téller, informó que propusieron a la ALN presentarse en la casilla del Partido Neo Liberal, PALI, o del Partido Liberal Nacionalista, PLN.