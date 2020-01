Sigue rebelión verde

Infructuosa fue la reunión que los conservadores sostuvieron ayer en la sede de su partido para intentar solucionar las últimas pugnas entre miembros de sus estructuras, crisis que se agudizó tras el mandato que el consejo nacional del PC hizo a sus diputados para formar una bancada propia y abandonar la alianza con ALN.



A pesar de que los diputados y suplentes se presentaron, y luego confirmaron los supuestos acuerdos de la junta directiva del PC para formar la bancada después de las elecciones municipales, la presidenta del partido, Azalia Avilés negó tales acuerdos e informó que ninguna decisión se puede tomar por encima de lo resuelto por el consejo nacional conservador.



La lideresa contó la situación tensa en que concluyó la reunión, pues Fabricio Cajina le faltó el respeto y le levantó la voz. “Hubo un intercambio fuerte de opiniones y yo les exigí respeto para mi persona, como política y presidenta de este partido y como mujer que soy”, dijo Avilés.



No hay acuerdos



No hubo acuerdos entre conservadores respecto de la formación de la bancada, pues los diputados afirman que la resolución del consejo nacional no especifica el momento en que se deben separar de ALN, por ello lo harán pasados los comicios municipales.



Avilés discute el argumento de los diputados y reivindica el mandato del consejo nacional, y llama a sus convencionales ante la Asamblea Nacional para que reflexionen y se sienten a negociar.



Azalia Avilés insiste en que el Partido Conservador debe buscar su propia identidad e independencia, mientras el secretario de comunicación del PC, Luciano García, afirma que la bandera verde no está tras la roja, pues en la bancada de ALN todo está sometido a consulta.



En los próximos días la presidenta del PC llamará nuevamente a reunión a sus diputados para negociar la pronta formación de la bancada conservadora, a la vez reivindicó la alianza política con ALN, que a juicio de Eduardo Montealegre concluía desde el momento en que el PC decidió retirar a sus diputados de la bancada de la ALN-PC.