Ticuantepeños quieren candidato independiente

La propuesta hecha por un grupo de miembros del FSLN y aliados de ese partido a Gustavo Cortés Robles, para presentarse como precandidato a alcalde de Ticuantepe, se debe a la decisión de diversos sectores de esa comunidad de tener a una autoridad electa por la población y no nombrada por las autoridades de esa agrupación política.



Fue el colaborador histórico del FSLN Orlando Cuevas quien hizo la propuesta de que la candidatura de Cortés Robles sea aprobada por la el pueblo de Ticuantepe, ya que así es la forma como se eligen a las autoridades locales, moción que fue ovacionada y aprobada por todos los presentes en la reunión.





No a imposiciones

“Aquí estamos, compañeros; no creamos en visiones que andan por las calles, que asustan a la gente, el partido verdadero es el FSLN, y son ellos los que se deben alinear, que no anden descarriados, ni brincando por otros lados, pero tampoco hay que decir que aquí está el candidato porque me lo dijo Daniel Ortega, o aquí está esta candidata porque me lo dijo Rosario Murillo; no compañeros, aquí es el pueblo quien elige a sus dirigentes”, dijo textualmente Cuevas, en su discurso.



Por su parte, Cortés Robles dijo que estaban esperando la decisión de la Asamblea Sandinista, que es el máximo organismo deliberativo de su partido, “por lo tanto, no existe ningún ungido en Ticuantepe”, apuntó.



Ayer, el precandidato Cortés guardó distancia de quienes lo proclamaron y lo declararon independiente de las decisiones del comandante Daniel Ortega y de Rosario Murillo, y se declaró militante disciplinado.