EU ve con reservas alianza Chávez-Ortega

El director de Inteligencia Nacional del gobierno estadounidense, J. Michael McConnell, presentó ayer en el Senado de Estados Unidos un informe sobre las amenazas a la Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el que analiza con reservas la alianza del presidente Hugo Chávez, de Venezuela, con los gobiernos de Cuba, Bolivia, Nicaragua y con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, de El Salvador.



Venezuela, ángel tutelar

Chávez no coopera con la DEA

Pobreza alimenta populismo radical

(Con información de AFP)

El informe, reportado ayer por The New York Times y las agencias de noticias, está disponible en Internet y dedica un acápite a reseñar la alianza patrocinada por el presidente Chávez, con el interés de exacerbar la retórica antiestadounidense, a criterio de los analistas estadounidenses.El informe sostiene que la gradual consolidación de la democracia es la tendencia predominante en América Latina, pero “un pequeño grupo de gobiernos populistas radicales” continúan enarbolando un discurso que “despierta muchas simpatías en los sectores más pobres y vulnerables de la región, debido a los altos niveles de pobreza y de desigualdad persistentes”.A criterio de Estados Unidos, “inspirados y apoyados por Venezuela y Cuba, líderes en Bolivia, Nicaragua y potencialmente de Ecuador, adelantan una agenda que disminuye o limita los mecanismos de control presidencial de balance de poderes, busca períodos más largos y debilita las libertades civiles y la prensa”, haciendo énfasis en un nacionalismo económico a expensas del libre mercado.El informe recalca que algunos de estos gobiernos, unos más que otros, enarbolan una retórica antiestadounidense bajo un alineamiento alrededor de Venezuela y Cuba -–e incluso Irán--, lo que choca con las iniciativas estadounidenses.El gobierno de Estados Unidos implementa con la Iniciativa de la Cuenta del Milenio alrededor de US$175 millones de dólares, que incluyen apoyo al productor, ordenamiento de la propiedad y capacitación, especialmente en el noroeste de Chinandega. Sin embargo, aunque el presidente Ortega saluda este esfuerzo, no desaprovecha oportunidad para señalar que Estados Unidos “es el enemigo común” para los pueblos de América Latina.La victoria del presidente Ortega le ha dado un nuevo impulso a la influencia regional de Chávez en Centroamérica, valora el informe, por lo que prevé que Chávez provea un “generoso fondo de campaña política” al FMLN, de cara a las elecciones presidenciales de 2009.El reporte también señala que la cooperación militar entre Caracas y Teherán “está creciendo”, aunque indica que en materia de energía nuclear no hay información sobre “desarrollos significativos” de las discusiones entre las dos naciones.La inteligencia norteamericana critica asimismo la “falta de cooperación antidrogas” del gobierno de Hugo Chávez e indica que “la importancia (de Venezuela) como centro de paso (de drogas) continúa creciendo”.El reporte anual de inteligencia sobre las amenazas que penden sobre Estados Unidos es entregado por el director nacional de inteligencia, Michael McConnell, al Comité de Inteligencia del Senado.En relación con Cuba, el informe señala que “la determinación del liderazgo cubano de ignorar la presión exterior para llevar adelante reformas económicas y políticas significativas continúa siendo reforzada por los más de 1,000 millones (de dólares) netos anuales en subsidios que Venezuela provee para apoyar” a la isla.Finalmente, el informe toma nota del combate al narcotráfico y la inmigración ilegal en Colombia y México, último país donde invierten un mil quinientos millones de dólares para frenar la inmigración ilegal y otros delitos. En Colombia implementan el Plan Colombia, con alto contenido militar combinado con programas sociales.