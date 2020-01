Amnistía rechazada

Los representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, rechazaron tajantemente la propuesta de Ley de Amnistía, cuya consulta inició ayer en la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional, además, recomendaron al Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y a la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, resolver sus problemas políticos de otra manera y no a través de una amnistía.



Después de salir de la reunión, el director ejecutivo del Cenidh, Bayardo Izabá, precisó que “no existe el contexto ni el estado de necesidad” para una amnistía, pues ello “significaría dejar en la impunidad el latrocinio cometido por los funcionarios y ex funcionarios contra el Estado nicaragüense”.





Fuera de contexto

“Esta amnistía está fuera de un contexto que la legitime. La amnistía está propuesta fuera de un conflicto armado o de un estallido social que demande esta decisión”, explicó Izabá.



Agregó que la iniciativa está dada “en el contexto de delitos de orden común (de las personas que se pretende beneficiar) y no de delitos ligados a la política”.



“Por mucho que insistan los diputados del PLC y de ALN en negarlo, estamos ante la aprobación de una ley que tiene nombres y apellidos”, expresó el funcionario en referencia a que únicamente se pretende beneficiar a Eduardo Montealegre y a Arnoldo Alemán.



A juicio de Izabá, los diputados deberían separar los problemas políticos que enfrentan de los procesos jurídicos que recaen sobre los líderes de ambos partidos producto de los actos de corrupción estatal de que se les acusa.





Peligro de más impunidad

Izabá también criticó el largo período que cubre la propuesta de amnistía, que va desde el 14 de marzo de 1990 hasta el día en que se apruebe la ley o el decreto.



“Éste es un pésimo mensaje para los funcionarios actuales, pues se les dice que roben, para mientras se aprueba la ley de amnistía que también les beneficiará”, explicó.



Hoy, la Comisión de Gobernación, encabezada por Enrique Quiñónez, continuará con las consultas de las dos iniciativas de ley y una de decreto de amnistía, que podría terminar beneficiando a unos 200 funcionarios involucrados en actos de corrupción, pero que no necesariamente participan en política, incluyendo al ex presidente y diputado constitucional, Enrique Bolaños Geyer.